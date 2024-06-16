Bir Dönem Herkesin Sevgilisiydi: MSN'in Meşhur Ayca_22'sinin İkonik Fotoğrafı Yapay Zeka ile Hareketlendirildi

MSN'nin altın çağını deneyimlemiş olanlar, bu dönemi kesinlikle hatırlayacaktır. Bu platform, birçok kişi için sosyal medyanın ilk adımlarını temsil ediyordu ve çevrimiçi iletişimde yeni bir çağın başlangıcını işaret ediyordu. Yine o dönemi yaşayanlar, o dönem MSN kadar meşhur olan Ayca_22 ve meşhur profil resmini de hatırlıyordur.
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Herkesin bir dönem sevgilisine ait olduğunu düşünüp flört ettiği meşhur görsel, yapay zeka kullanılarak hareketlendirildi.
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Ayca_22'nin odasında vakit geçirdiği o anlar, MSN dönemini yaşayanlara oldukça garip hissetirdi.
İşte o video;
Bir çalışma da WebTekno'dan;
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