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Erkekler Neden Böyle? Eşinin Evin Ortasına Koyduğu Poşeti Defalarca Görmesine Rağmen Asla Kaldırmadı

Erkekler Neden Böyle? Eşinin Evin Ortasına Koyduğu Poşeti Defalarca Görmesine Rağmen Asla Kaldırmadı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.06.2024 - 16:03

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Erkeklerin, kadınlara nazaran daha dikkatsiz davranabildiği durumlar olabiliyor. Bu durum, genel bir yargı olmaktan ziyade, bazı durum ve koşullar altında gözlemlenebilen bir eğilim. Bu eğilim, cinsiyetler arasındaki davranışsal farklılıkların bir sonucu olabilir çünkü her iki cinsiyetin de kendine has özellikleri ve yetenekleri bulunmaktadır.

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Bir kadın, eşinin ne zaman fark edip yerden kaldıracağını anlamak için evin ortasına bir poşet bıraktı.

Bir kadın, eşinin ne zaman fark edip yerden kaldıracağını anlamak için evin ortasına bir poşet bıraktı.

Adam, poşetle karşılıklı halay bile çekmesine rağmen poşeti yerden kaldırmadı.

Adam, poşetle karşılıklı halay bile çekmesine rağmen poşeti yerden kaldırmadı.

İşte o anlar;

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