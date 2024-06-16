Erkekler Neden Böyle? Eşinin Evin Ortasına Koyduğu Poşeti Defalarca Görmesine Rağmen Asla Kaldırmadı

Erkeklerin, kadınlara nazaran daha dikkatsiz davranabildiği durumlar olabiliyor. Bu durum, genel bir yargı olmaktan ziyade, bazı durum ve koşullar altında gözlemlenebilen bir eğilim. Bu eğilim, cinsiyetler arasındaki davranışsal farklılıkların bir sonucu olabilir çünkü her iki cinsiyetin de kendine has özellikleri ve yetenekleri bulunmaktadır.