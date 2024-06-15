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Eser Yenenler'in Programında İlginç İtiraf: Hipnozla Bilinçaltına Girilerek Zorla Evlendirildiğini İddia Etti

Eser Yenenler'in Programında İlginç İtiraf: Hipnozla Bilinçaltına Girilerek Zorla Evlendirildiğini İddia Etti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 21:28

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Eser Yenenler'in YouTube kanalında yeni başladığı formatı 'İtiraf@'i daha önce görmüş olabilirsiniz. İnsanlardan aldıkları itirafların programda okunduğu, bazı itiraf sahiplerinin programa davet edildiği format kısa sürede dikkat çekti.

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Programda bir adam, hipnoz yöntemiyle bilinçaltına girilerek zorla evlendirildiğini iddia etti.

Programda bir adam, hipnoz yöntemiyle bilinçaltına girilerek zorla evlendirildiğini iddia etti.

Hipnozun etkisi 6. günde geçince kaçarak uzaklaştığını söyleyen adamın itirafı sosyal medyada viral oldu.

Hipnozun etkisi 6. günde geçince kaçarak uzaklaştığını söyleyen adamın itirafı sosyal medyada viral oldu.

İşte o anlar;

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