Eser Yenenler'in Programında İlginç İtiraf: Hipnozla Bilinçaltına Girilerek Zorla Evlendirildiğini İddia Etti

Eser Yenenler'in YouTube kanalında yeni başladığı formatı 'İtiraf@'i daha önce görmüş olabilirsiniz. İnsanlardan aldıkları itirafların programda okunduğu, bazı itiraf sahiplerinin programa davet edildiği format kısa sürede dikkat çekti.
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Programda bir adam, hipnoz yöntemiyle bilinçaltına girilerek zorla evlendirildiğini iddia etti.
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Hipnozun etkisi 6. günde geçince kaçarak uzaklaştığını söyleyen adamın itirafı sosyal medyada viral oldu.
İşte o anlar;
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