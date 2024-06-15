Eser Yenenler'in Programında İlginç İtiraf: Hipnozla Bilinçaltına Girilerek Zorla Evlendirildiğini İddia Etti

İstanbul’da Yol Kenarında Tartışan Çift Birbirine Satır Çekince Polis Müdahale Etti

Bu Hikaye Gerçek Hayattan: 46 Yaşındaki Annesinin ''Hemşirelik'' Mezuniyetine Gitti, Gurur Dolu Anlar Yaşadı

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