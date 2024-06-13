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Sosyal Medyada Siber Güvenlik Paylaşımları Yapan Bir Kullanıcı Dolandırıcıların Yeni Yöntemi Hakkında Uyardı

Sosyal Medyada Siber Güvenlik Paylaşımları Yapan Bir Kullanıcı Dolandırıcıların Yeni Yöntemi Hakkında Uyardı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
13.06.2024 - 14:56

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Son zamanlarda, siber dolandırıcılık tekniklerinde dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Bu durum, teknolojinin hızlı gelişimi ve dijitalleşmenin her alanda kendini göstermesiyle paralel bir şekilde ilerliyor. Siber dolandırıcılık, bireylerin ve kurumların hassas bilgilerini hedef alarak, maddi veya manevi zararlara yol açan bir suç türü. Bu konuda herkesin bilinçli olması ve gerekli önlemleri alması, siber dolandırıcılıkla mücadelede büyük bir adım olacaktır.

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Sosyal medyada siber güvenlik ile ilgili bilgiler paylaşan Kaan Alaşar, dolandırıcıların yeni yöntemini paylaştı.

Sosyal medyada siber güvenlik ile ilgili bilgiler paylaşan Kaan Alaşar, dolandırıcıların yeni yöntemini paylaştı.

"HGS borcu" mesajı ile yönlendirildiğiniz, profesyonelce hazırlanmış sayfa ile gerçekleştirilen bu yeni yöntem, kulaklara küpe oldu.

"HGS borcu" mesajı ile yönlendirildiğiniz, profesyonelce hazırlanmış sayfa ile gerçekleştirilen bu yeni yöntem, kulaklara küpe oldu.

İşte o video;

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