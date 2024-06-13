Sosyal Medyada Siber Güvenlik Paylaşımları Yapan Bir Kullanıcı Dolandırıcıların Yeni Yöntemi Hakkında Uyardı

Son zamanlarda, siber dolandırıcılık tekniklerinde dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Bu durum, teknolojinin hızlı gelişimi ve dijitalleşmenin her alanda kendini göstermesiyle paralel bir şekilde ilerliyor. Siber dolandırıcılık, bireylerin ve kurumların hassas bilgilerini hedef alarak, maddi veya manevi zararlara yol açan bir suç türü. Bu konuda herkesin bilinçli olması ve gerekli önlemleri alması, siber dolandırıcılıkla mücadelede büyük bir adım olacaktır.