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Japonya'da İki Minik Çocuğun İngilizce Ödevlerini Yapmak İçin Bir Turistle Röportaj Yaptığı Tatlı Anlar

Japonya'da İki Minik Çocuğun İngilizce Ödevlerini Yapmak İçin Bir Turistle Röportaj Yaptığı Tatlı Anlar

Penny
Penny - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 17:49

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Küçük yaşta doğru bir İngilizce öğrenimi, ileriki yaşlar için büyük bir yardım sağlar. Bunun için eğitim sürecini eğlenceli bir hale getirmek önemli.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@geigez/video/...
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Bir turist Japonya'da iki miniğin kendisiyle İngilizce ödevleri için röportaj yaptıkları anları paylaştı.

Bir turist Japonya'da iki miniğin kendisiyle İngilizce ödevleri için röportaj yaptıkları anları paylaştı.

Çocukların tatlı İngilizceleri ve röportajdan sonra kendi elleriyle yaptıkları hediyeler kalpleri ısıttı.

Çocukların tatlı İngilizceleri ve röportajdan sonra kendi elleriyle yaptıkları hediyeler kalpleri ısıttı.

İşte o video;

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