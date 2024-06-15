Japonya'da İki Minik Çocuğun İngilizce Ödevlerini Yapmak İçin Bir Turistle Röportaj Yaptığı Tatlı Anlar

Kaynak: https://www.tiktok.com/@geigez/video/...
Küçük yaşta doğru bir İngilizce öğrenimi, ileriki yaşlar için büyük bir yardım sağlar. Bunun için eğitim sürecini eğlenceli bir hale getirmek önemli.
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Bir turist Japonya'da iki miniğin kendisiyle İngilizce ödevleri için röportaj yaptıkları anları paylaştı.
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Çocukların tatlı İngilizceleri ve röportajdan sonra kendi elleriyle yaptıkları hediyeler kalpleri ısıttı.
İşte o video;
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