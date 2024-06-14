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Engelli Arkadaşlarını Oyunlarına Dahil Edip Gol Attırmaya Çalışan Miniklerin Çabası Sizi Pamuk Gibi Yapacak

Engelli Arkadaşlarını Oyunlarına Dahil Edip Gol Attırmaya Çalışan Miniklerin Çabası Sizi Pamuk Gibi Yapacak

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.06.2024 - 22:37

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Çocuklarımızın duygusal zekasını geliştirmek ve onları empati dolu bireyler olarak yetiştirmek, onların topluma faydalı, anlayışlı ve saygılı bireyler olmalarını sağlar. Empati yeteneği, bir başkasının duygularını anlama ve paylaşma yeteneğidir ve bu yetenek, çocuklarımızın sosyal becerilerini, iletişim yeteneklerini ve genel yaşam becerilerini geliştirir.

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Tekirdağ'da bir grup çocuk, doğuştan engelli olan arkadaşlarını oynadıkları oyuna dahil etti ve ona gol attırmaya çalıştı.

Tekirdağ'da bir grup çocuk, doğuştan engelli olan arkadaşlarını oynadıkları oyuna dahil etti ve ona gol attırmaya çalıştı.

Ardından arkadaşlarının golünü ona sarılarak kutlayan çocukların o anları, izleyenleri pamuk gibi yaptı.

Ardından arkadaşlarının golünü ona sarılarak kutlayan çocukların o anları, izleyenleri pamuk gibi yaptı.

İşte o anlar;

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