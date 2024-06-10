Mezuniyet Baloları Kararının Ardından İsveç'teki Lise Mezuniyet Haftası Görüntüleri Gençleri İsyan Ettirdi

Bir Yıldır Türkiye'ye Gelmeyen Bir Turist Gördüğü Geçen Zamanda Değişen Ürün Fiyatlarını Dehşetle Paylaştı

Çarli Şu Anda Nerede ve Ne Yapıyor? İlker Aksum Çarli ile Yaşadığı Güldüren Set Anısını Anlattı