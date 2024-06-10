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Mezuniyet Baloları Kararının Ardından İsveç'teki Lise Mezuniyet Haftası Görüntüleri Gençleri İsyan Ettirdi

Mezuniyet Baloları Kararının Ardından İsveç'teki Lise Mezuniyet Haftası Görüntüleri Gençleri İsyan Ettirdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.06.2024 - 17:11

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Geçtiğimiz günlerde alınan bir kararla, okul dışında gerçekleştirilen mezuniyet baloları, ailelere maddi külfet yarattığı gerekçesi ile kaldırılmış, bu karara birçok öğrenci tepki göstermişti.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C7wAzB...
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İsveç'te mezuniyet haftasında gerçekleştirilen kutlama görüntüleri paylaşıldı.

İsveç'te mezuniyet haftasında gerçekleştirilen kutlama görüntüleri paylaşıldı.

Gençlerin doyasıya eğlendiği o anlar, ülkemiz gençlerini isyan ettirdi.

Gençlerin doyasıya eğlendiği o anlar, ülkemiz gençlerini isyan ettirdi.

İşte o kutlama;

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