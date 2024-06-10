Mezuniyet Baloları Kararının Ardından İsveç'teki Lise Mezuniyet Haftası Görüntüleri Gençleri İsyan Ettirdi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C7wAzB...
Geçtiğimiz günlerde alınan bir kararla, okul dışında gerçekleştirilen mezuniyet baloları, ailelere maddi külfet yarattığı gerekçesi ile kaldırılmış, bu karara birçok öğrenci tepki göstermişti.
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İsveç'te mezuniyet haftasında gerçekleştirilen kutlama görüntüleri paylaşıldı.
Gençlerin doyasıya eğlendiği o anlar, ülkemiz gençlerini isyan ettirdi.
İşte o kutlama;
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