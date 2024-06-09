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Galata Kulesi Manzarası Eşliğinde Sokak Ortasında "Benimle Hazırlan" Videosu Çeken İnfluencer Tepki Çekti

Galata Kulesi Manzarası Eşliğinde Sokak Ortasında "Benimle Hazırlan" Videosu Çeken İnfluencer Tepki Çekti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
09.06.2024 - 20:33

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'Benimle Hazırlan' videoları son dönemde moda bildiğiniz üzere. Fakat bütün videolar birbirine benzemeye başlayınca influencerlar da dikkat çekecek yeni yollar denemeye çalışıyor.

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Ülkemize Kazakistan'dan gelen bir influencer, Galata Kulesi manzarası eşliğinde sokak ortasında hazırlandığı bir video çıktı.

Ülkemize Kazakistan'dan gelen bir influencer, Galata Kulesi manzarası eşliğinde sokak ortasında hazırlandığı bir video çıktı.

İnsanların tuhaf bakışları arasında çektiği o video tepki çekti.

İnsanların tuhaf bakışları arasında çektiği o video tepki çekti.

İşte o video;

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yiğit doğan

Bu kadar tepki biraz saçma geldi. Sonuçta a.ını başını açmadı ya. Değişik bir konsept olmuş ama gerekli miydi tartışılır. Yanından geçen teyzenin tepkisine b... Devamını Gör

siz insanların sorunu ne

Elbise vasatmış. Bornozlu kalsaymış daha iyimiş. Yalnız bu Kazakistan’lı bizim ülkemizin mi loser’ı yoksa kendi ülkesinin mi?

melis e

arkadaşım yurt dışı öğretmenlik kazandı Kazakistan'da işi hazırlandı eşiyle gidecekti.eşine kırk dereden su getirtiler ülkede kaldığı gün boyunca para aldıla... Devamını Gör