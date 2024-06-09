Galata Kulesi Manzarası Eşliğinde Sokak Ortasında "Benimle Hazırlan" Videosu Çeken İnfluencer Tepki Çekti

'Benimle Hazırlan' videoları son dönemde moda bildiğiniz üzere. Fakat bütün videolar birbirine benzemeye başlayınca influencerlar da dikkat çekecek yeni yollar denemeye çalışıyor.
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Ülkemize Kazakistan'dan gelen bir influencer, Galata Kulesi manzarası eşliğinde sokak ortasında hazırlandığı bir video çıktı.
İnsanların tuhaf bakışları arasında çektiği o video tepki çekti.
İşte o video;
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