Londra'da Bisiklet Kazalarını ve Fosil Yakıtları Protesto Etmek İsteyen Bir Grup Çıplak Şekilde Bisiklet Sürdü

Dünya genelinde, çevre bilincini artırmak ve doğayı korumak adına çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu eylemler, dünyanın dört bir yanındaki insanlar tarafından gerçekleştiriliyor ve çevre dostu bir dünya yaratma hedefini güçlendiriyor. Çevre için çok ciddi adımlar atılmasına önayak olan bu eylemlerde bazen dikkat çekmek için oldukça ilginç fikirlere de imza atılabiliyor.
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Londra'da bir grup bisikletli, bisiklet kazalarını ve fosil yakıtları protesto etmek için çıplak bir şekilde pedal çevirdi.
Tüm dünyada gündem olan o eylem, amaçladıkları gibi büyük ses getirdi.
İşte o eylem;
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