Sokakta Bebeğini Uyutan Bir Anne Görünce Kontak Kapatıp İlerleyen Motorcuların İnceliği Beğeni Topladı

İnsanlarda genel olarak motorculara karşı bir önyargı var. Bu önyargı, genellikle motor kullanmanın tehlikeli ve sorumsuz bir eylem olduğu düşüncesi üzerine kurulu.
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Sokakta bebeğini uyutmaya çalışan bir annenin yanından geçen iki motorcunun kontağı kapatarak ilerlediği görüntüler sosyal medyada viral oldu.
Bu duyarlı hareket kalpleri ısıtırken, bazı önyargıları da yıktı.
İşte o anlar;
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