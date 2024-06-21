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Kitap Merak Konusu Oldu: Nobel Ödüllü Yazar Orhan Pamuk Büyükada'da Elinde Kitabıyla Tıraş Oldu

Kitap Merak Konusu Oldu: Nobel Ödüllü Yazar Orhan Pamuk Büyükada'da Elinde Kitabıyla Tıraş Oldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.06.2024 - 18:19

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Türkiye'ye ilk Nobel Ödülü'nü getiren Orhan Pamuk, edebiyat dünyasında önemli bir başarıya imza attı. Kendine özgü anlatım tarzı ve kurgusuyla dünya çapında tanınan Pamuk'un eserleri pek çok dile çevriliyor.

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Orhan Pamuk'un, elinde kitapla tıraş olduğu anlar sosyal medyada viral oldu.

Orhan Pamuk'un, elinde kitapla tıraş olduğu anlar sosyal medyada viral oldu.

Tolstoy’un İvan İlyiç’in Ölümü kitabını okuyan Pamuk'un o anlarını berber, teşekkür mesajıyla paylaştı.

Tolstoy’un İvan İlyiç’in Ölümü kitabını okuyan Pamuk'un o anlarını berber, teşekkür mesajıyla paylaştı.

İşte o anlar;

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