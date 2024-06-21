Kitap Merak Konusu Oldu: Nobel Ödüllü Yazar Orhan Pamuk Büyükada'da Elinde Kitabıyla Tıraş Oldu

Türkiye'ye ilk Nobel Ödülü'nü getiren Orhan Pamuk, edebiyat dünyasında önemli bir başarıya imza attı. Kendine özgü anlatım tarzı ve kurgusuyla dünya çapında tanınan Pamuk'un eserleri pek çok dile çevriliyor.
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Orhan Pamuk'un, elinde kitapla tıraş olduğu anlar sosyal medyada viral oldu.
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Tolstoy’un İvan İlyiç’in Ölümü kitabını okuyan Pamuk'un o anlarını berber, teşekkür mesajıyla paylaştı.
İşte o anlar;
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