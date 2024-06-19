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Celal Şengör Müfredattan Evrim ve Darwin'in Kaldırılmasıyla İlgili Konuştu: "Bakanın Eşine de Söyledim.”

Celal Şengör Müfredattan Evrim ve Darwin'in Kaldırılmasıyla İlgili Konuştu: "Bakanın Eşine de Söyledim.”

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.06.2024 - 21:51

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Bildiğiniz üzere 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ortaöğretim biyoloji dersindeki 'Hayatın Başlangıcı ve Evrim' ünitesi müfredattan tamamen çıkarıldı. O günden bugünde de çocuklar evrim teorisi ile ilgili bilgileri okuldan alamıyor.

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Celal Şengör de katıldığı bir programda bu konuyu yorumladı.

Celal Şengör de katıldığı bir programda bu konuyu yorumladı.

“Okul kitaplarına evrimi, Darwin'i koymayan haindir. Vatanına, milletine ihanet etmektedir." diyen Şengör, bu şikayetini Milli Eğitim Bakanı'nın eşine de söylediğini belirtti.

“Okul kitaplarına evrimi, Darwin'i koymayan haindir. Vatanına, milletine ihanet etmektedir." diyen Şengör, bu şikayetini Milli Eğitim Bakanı'nın eşine de söylediğini belirtti.

İşte o anlar;

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Blau und Marchen

Evrime karşılar, laikliğe karşılar, özgür düşünceye karşılar, temel hak ve özgürlüklere karşılar, tek istedikleri ve sevdikleri cehalet....

Nuray

Cehalet doyumsuzluğu yaşayanlar; nefret ettikleri bilimin faydalarıyla, yaşamlarını sürdürmekteler.

Friedrich Nietzsche The Godfather

Evrim teorisini İmam Hatip lisesinde okurken biyolojide gören nadir şanslı bir nesildik . Her ne kadar Said Nursi cemaatinde birkaç sohbete katılmış olsam da... Devamını Gör

V for Valkyr

360 derece aynı rotaya döner. 180 derece diyecektin 😂