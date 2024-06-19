Celal Şengör Müfredattan Evrim ve Darwin'in Kaldırılmasıyla İlgili Konuştu: "Bakanın Eşine de Söyledim.”

Bildiğiniz üzere 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ortaöğretim biyoloji dersindeki 'Hayatın Başlangıcı ve Evrim' ünitesi müfredattan tamamen çıkarıldı. O günden bugünde de çocuklar evrim teorisi ile ilgili bilgileri okuldan alamıyor.