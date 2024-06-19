Celal Şengör Müfredattan Evrim ve Darwin'in Kaldırılmasıyla İlgili Konuştu: "Bakanın Eşine de Söyledim.”

Bildiğiniz üzere 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ortaöğretim biyoloji dersindeki 'Hayatın Başlangıcı ve Evrim' ünitesi müfredattan tamamen çıkarıldı. O günden bugünde de çocuklar evrim teorisi ile ilgili bilgileri okuldan alamıyor.
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Celal Şengör de katıldığı bir programda bu konuyu yorumladı.
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“Okul kitaplarına evrimi, Darwin'i koymayan haindir. Vatanına, milletine ihanet etmektedir." diyen Şengör, bu şikayetini Milli Eğitim Bakanı'nın eşine de söylediğini belirtti.
İşte o anlar;
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Evrime karşılar, laikliğe karşılar, özgür düşünceye karşılar, temel hak ve özgürlüklere karşılar, tek istedikleri ve sevdikleri cehalet....
Cehalet doyumsuzluğu yaşayanlar; nefret ettikleri bilimin faydalarıyla, yaşamlarını sürdürmekteler.
Evrim teorisini İmam Hatip lisesinde okurken biyolojide gören nadir şanslı bir nesildik . Her ne kadar Said Nursi cemaatinde birkaç sohbete katılmış olsam da... Devamını Gör
360 derece aynı rotaya döner. 180 derece diyecektin 😂