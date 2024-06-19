Yıllar Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aziz Nesin Arasında Geçen "Laiklik ve Şeriat" Tartışması

Kaynak: https://x.com/oldlaikdays/status/1802...
Bildiğiniz üzere son günlerde ülkenin gündemi Asrın Tok ve Diamond Tema arasında geçen, 'Şeriat iyi bir yönetim biçimi midir?' tartışmasının ardından, Diamond Tema hakkında tutuklama kararı çıkarılması.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu tartışmanın ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aziz Nesin arasında geçen "Laiklik ve Şeriat" tartışması yeniden hatırlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o tartışma;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Türkiye'de yetişmiş aydın insan.. Ruhun şad yolun ışık olsun.🙏🏻
Aziz Nesin tüm malvarlığını, kitap ve eserlerinin telif haklarını Aziz Nesin Matematik Köy Okulu’na bağışlamıştır. Ve bu okulda şimdiye kadar milyonlarca gen... Devamını Gör
Hah şimdi takke düştü kel göründü ,neden anayasayı değiştirmek istenildiği belli oldu,rahmetli daha o günlerde gelecek karanlığı dehşeti görmüş farketmiş....