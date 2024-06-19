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Yıllar Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aziz Nesin Arasında Geçen "Laiklik ve Şeriat" Tartışması

Yıllar Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aziz Nesin Arasında Geçen "Laiklik ve Şeriat" Tartışması

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.06.2024 - 19:43

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Bildiğiniz üzere son günlerde ülkenin gündemi Asrın Tok ve Diamond Tema arasında geçen, 'Şeriat iyi bir yönetim biçimi midir?' tartışmasının ardından, Diamond Tema hakkında tutuklama kararı çıkarılması.

Kaynak: https://x.com/oldlaikdays/status/1802...
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Bu tartışmanın ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aziz Nesin arasında geçen "Laiklik ve Şeriat" tartışması yeniden hatırlandı.

Bu tartışmanın ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aziz Nesin arasında geçen "Laiklik ve Şeriat" tartışması yeniden hatırlandı.

İşte o tartışma;

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Nuray

Türkiye'de yetişmiş aydın insan.. Ruhun şad yolun ışık olsun.🙏🏻

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Hah şimdi takke düştü kel göründü ,neden anayasayı değiştirmek istenildiği belli oldu,rahmetli daha o günlerde gelecek karanlığı dehşeti görmüş farketmiş....