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Bir Şahıs Mısırlıoğlu'na Kötü Söz Söyleyenleri Türkan Saylan Heykelinin Burnuna Parmağını Sokarak Tehdit Etti

Bir Şahıs Mısırlıoğlu'na Kötü Söz Söyleyenleri Türkan Saylan Heykelinin Burnuna Parmağını Sokarak Tehdit Etti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.06.2024 - 22:11

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Kadir Mısırlıoğlu destekçisi bir şahıs, Mısırlıoğlu'na kötü söz söyleyenleri ilginç bir video ile tehdit etti.

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Videonun başında heykelin burnuna parmağını sokan şahıs "Sümük kalmış da onu almak istedim." dedi.

Videonun başında heykelin burnuna parmağını sokan şahıs "Sümük kalmış da onu almak istedim." dedi.

Kadir Mısırlıoğlu'nu kastederek “Bizim ölülerimizi rahat bırakmazsanız, biz sizin dirilerinizi bile rahat bırakmayız.” diyen şahsın uygunsuz hareketleri tepki çekti.

Kadir Mısırlıoğlu'nu kastederek “Bizim ölülerimizi rahat bırakmazsanız, biz sizin dirilerinizi bile rahat bırakmayız.” diyen şahsın uygunsuz hareketleri tepki çekti.

İşte o video;

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~lady~

O parmağını çevirip .......

Cübbeli Palpatine Hoca

Hodri meydan canım. Sizin borunuz sadece heykellere öter zater hahahaha. Tapıcılar. :)

İnanç Yıldırım

Bu terliksi organizma Türkan Saylan’ı yaşıyor mu sanıyor acaba?