Bir Şahıs Mısırlıoğlu'na Kötü Söz Söyleyenleri Türkan Saylan Heykelinin Burnuna Parmağını Sokarak Tehdit Etti

Kadir Mısırlıoğlu destekçisi bir şahıs, Mısırlıoğlu'na kötü söz söyleyenleri ilginç bir video ile tehdit etti.
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Videonun başında heykelin burnuna parmağını sokan şahıs "Sümük kalmış da onu almak istedim." dedi.
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Kadir Mısırlıoğlu'nu kastederek “Bizim ölülerimizi rahat bırakmazsanız, biz sizin dirilerinizi bile rahat bırakmayız.” diyen şahsın uygunsuz hareketleri tepki çekti.
İşte o video;
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O parmağını çevirip .......
Hodri meydan canım. Sizin borunuz sadece heykellere öter zater hahahaha. Tapıcılar. :)
Bu terliksi organizma Türkan Saylan’ı yaşıyor mu sanıyor acaba?