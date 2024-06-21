Bir Şahıs Mısırlıoğlu'na Kötü Söz Söyleyenleri Türkan Saylan Heykelinin Burnuna Parmağını Sokarak Tehdit Etti

Batman'da Valilik Bahçesine Giren Bir Şahıs Elindeki Bıçakla Defalarca Kendini Yaraladı

Kaptan Eda Erdem Polonya Maçının Ardından Açıklama Yaptı: "Bu Takım Her Şeyin En İyisini Hak Ediyor"

3'ü 1 Arada Nikah: Giresun'da 3 Erkek Kardeş Aynı Gün Nikah Masasına Oturdu

Fatih'te Bir Adam Çocuğuyla Kavga Eden Bir Çocuğu Hem Darbetti Hem Öldürmekle Tehdit Etti

Magandalar Bu Sefer de Bursa'da Ortaya Çıktı: Bir Düğün Konvoyundan İnen Bir Grup Tüfeklerle Havaya Ateş Açtı

Gürcistan Galibiyeti Sonrası Kutlama Yapan Türk Taraftarın Elindeki Bayrağı Alıp, Üzerine Bastılar!

Halil Konakçı Adlı Şahıs Şeriatla İlgili Tartışma Yaratacak Açıklamalarda Bulundu