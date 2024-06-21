Kapadokya'da Turistlerin Bindiği Bir Hava Balonu Türklerin Yemek Masasının Üzerinden Geçti

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C8cKX_...
Kapadokya, bölgeyi masal diyarı gibi gösteren balonlarıyla meşhur bildiğiniz üzere. Bu balonlar sadece ülkemizin değil, dünyanın da dikkatini fazlasıyla çekiyor. Fakat balon fiyatları ülkemiz insanı için pek de makul değil.
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Kapadokya'da manzaraya karşı yemek yiyen bir grup vatandaşın masasının üzerinden balonla uçan turist kafilesi geçti.
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Masalarının devrilmesinden endişe eden vatandaşlar o anları kaydetti.
Ayrıca videoyu çeken kişinin "Onlar uçuyor, biz simit yiyoruz." demesi de dikkat çekti.
İşte o anlar;
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