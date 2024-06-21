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Kapadokya'da Turistlerin Bindiği Bir Hava Balonu Türklerin Yemek Masasının Üzerinden Geçti

Kapadokya'da Turistlerin Bindiği Bir Hava Balonu Türklerin Yemek Masasının Üzerinden Geçti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.06.2024 - 19:53

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Kapadokya, bölgeyi masal diyarı gibi gösteren balonlarıyla meşhur bildiğiniz üzere. Bu balonlar sadece ülkemizin değil, dünyanın da dikkatini fazlasıyla çekiyor. Fakat balon fiyatları ülkemiz insanı için pek de makul değil.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C8cKX_...
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Kapadokya'da manzaraya karşı yemek yiyen bir grup vatandaşın masasının üzerinden balonla uçan turist kafilesi geçti.

Kapadokya'da manzaraya karşı yemek yiyen bir grup vatandaşın masasının üzerinden balonla uçan turist kafilesi geçti.

Masalarının devrilmesinden endişe eden vatandaşlar o anları kaydetti.

Masalarının devrilmesinden endişe eden vatandaşlar o anları kaydetti.

Ayrıca videoyu çeken kişinin "Onlar uçuyor, biz simit yiyoruz." demesi de dikkat çekti.

Ayrıca videoyu çeken kişinin "Onlar uçuyor, biz simit yiyoruz." demesi de dikkat çekti.

İşte o anlar;

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