Orhan Pamuk'un Yaşadığını Yeni Öğrenenden Kavga Ortasında Köpek Sevene Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Orhan Pamuk'un Yaşadığını Yeni Öğrenenden Kavga Ortasında Köpek Sevene Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Goygoycular her zaman olduğu gibi bugün de formundaydı. Bakalım bugün en çok kimlerin tweetlerine gülmüşüz?
İyi eğlenceler 🚀
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1. Başlayalım!
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2. Diziden daha kaotik
3. Z kuşağı...
4. Koleksiyon sınıfsal mıdır?
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8. 👇
9. En azından erkenden farkettin.
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11. Limonlu maden suyu oturdu kafamda şu an
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