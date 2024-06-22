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Goygoy
Orhan Pamuk'un Yaşadığını Yeni Öğrenenden Kavga Ortasında Köpek Sevene Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Orhan Pamuk'un Yaşadığını Yeni Öğrenenden Kavga Ortasında Köpek Sevene Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Penny
Penny - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 21:08

Goygoycular her zaman olduğu gibi bugün de formundaydı. Bakalım bugün en çok kimlerin tweetlerine gülmüşüz?

İyi eğlenceler 🚀

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1. Başlayalım!

1. Başlayalım!
twitter.com

2. Diziden daha kaotik

2. Diziden daha kaotik
twitter.com

3. Z kuşağı...

3. Z kuşağı...
twitter.com

4. Koleksiyon sınıfsal mıdır?

4. Koleksiyon sınıfsal mıdır?
twitter.com

5. 👇

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6. Aşka saygı denince akla gelen ilk kişi

7. Bunu berbere gitmesiyle öğrenen çok kişi olmuş 🤔

8. 👇

8. 👇
twitter.com

9. En azından erkenden farkettin.

9. En azından erkenden farkettin.
twitter.com

10. O bisküviler dik mi duruyor?

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11. Limonlu maden suyu oturdu kafamda şu an

11. Limonlu maden suyu oturdu kafamda şu an
twitter.com

12. Yarın görüşürüz 👋

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