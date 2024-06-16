İngiliz Mustafa Sarıgül'den 'Seyit Kuşbaşı'ya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
İngiliz Mustafa Sarıgül'den 'Seyit Kuşbaşı'ya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Koca bir haftayı geride bıraktık. Bakalım haftanın son günün, bayramın ilk gününde kimlerin tweetiyle gülmüşüz?
İyi eğlenceler 🚀
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11. Kurban Bayramı şakaları önümüzdeki 3 gün devam edecektir.
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