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İngiliz Mustafa Sarıgül'den 'Seyit Kuşbaşı'ya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

İngiliz Mustafa Sarıgül'den 'Seyit Kuşbaşı'ya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.06.2024 - 17:50

Koca bir haftayı geride bıraktık. Bakalım haftanın son günün, bayramın ilk gününde kimlerin tweetiyle gülmüşüz?

İyi eğlenceler 🚀

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1. Başlayalım!

2. Bazen insanın algıları tamamen kapanabiliyor...

3. Lahmacun fiyatıyla maaşını karşılaştırınca kendince bir protesto da gerçekleştirmiş olabilir.

4. Ah babalar...

5. 👇

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6. Nasılsa çocuklar kendisine benzemiyor.

7. 👇

8. Böyle her gün yolculuk yaparım.

9. "Sence kaç paraya aldım?" diye sorunca, %100 indirimli bir tahmin almıştır.

10. 👇

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11. Kurban Bayramı şakaları önümüzdeki 3 gün devam edecektir.

11. Kurban Bayramı şakaları önümüzdeki 3 gün devam edecektir.
twitter.com

12. Yarın görüşürüz 👋

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