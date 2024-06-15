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Yıllar Önce Terk Edilmiş Bir Alışveriş Merkezine Giden Gençlerin Videosu Hem Ürkütecek Hem Hüzünlendirecek

Yıllar Önce Terk Edilmiş Bir Alışveriş Merkezine Giden Gençlerin Videosu Hem Ürkütecek Hem Hüzünlendirecek

Penny
Penny - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 19:17

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Dünyanın dört bir yanında terk edilmiş mekanlar var. Evler, malikaneler, alışveriş merkezleri, dükkanlar bir hayalet bölgeye dönmüş halde, herhangi bir müdahale yapılmadan duruyor. Elbette bunları gezmeyi tutku haline getirmiş insanlar da var.

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Bir grup genç, 2008 yılında terk edilmiş bir alışveriş merkezini gezdikleri bir video çekti.

Bir grup genç, 2008 yılında terk edilmiş bir alışveriş merkezini gezdikleri bir video çekti.

Bir felaketin hemen sonrasında çekilmiş gibi görünen o görüntüler izlerken hem ürküttü hem hüzünlendirdi.

Bir felaketin hemen sonrasında çekilmiş gibi görünen o görüntüler izlerken hem ürküttü hem hüzünlendirdi.

İşte o alışveriş merkezi;

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