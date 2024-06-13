Sosyal Medyada Yine İlginç Bir Ritüel Viral Oldu: Yerde Yatan Bir Kadına Borularla Nefes Üflediler

Sosyal medya platformları, her gün karşımıza çıkan ve dikkatimizi çeken çeşitli ritüel videolarıyla dolup taşıyor. Bu videolar, ilginç ve dikkat çekici özellikleriyle, sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisini çekmeyi başarıyor. Birçok kişi bu ritüellere inanıyor ve hayatında denemeye çalışıyor.
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Sosyal medyada yine ilginç bir ritüelin videosu viral oldu.
Yerde yatan bir kişiye bir müzik aletiyle nefes üfledikleri anlar sosyal medyanın diline düştü.
İşte o ayin;
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