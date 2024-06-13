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Bir Röportajda Gusül Abdesti ile İlgili Soruları Yanıtlayan Gencin Cevapları Tüm Bildiklerinizi Unutturacak

Bir Röportajda Gusül Abdesti ile İlgili Soruları Yanıtlayan Gencin Cevapları Tüm Bildiklerinizi Unutturacak

Penny
Penny - Onedio Üyesi
13.06.2024 - 15:17

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Sokak röportajları, toplumun nabzını tutmanın en etkili yollarından biri. Günlük yaşamın içinden geçerken, insanların düşüncelerini, hislerini ve görüşlerini doğrudan dinlemek, onların gerçek dünyalarını anlamamıza yardımcı olur. Sokak röportajları, farklı yaş, cinsiyet, meslek ve sosyo-ekonomik durumlardan insanların seslerini duyurmanın bir aracıdır. Bu röportajlar, toplumun çeşitli kesimlerinin bakış açılarını, deneyimlerini ve yaşamlarını aktarır. Bu sebeple sokak röportajları, ilginç anlara da sahne olabiliyor.

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Bir sokak röportajında konuşan gence, gusül abdesti ile ilgili soruları soruldu.

Bir sokak röportajında konuşan gence, gusül abdesti ile ilgili soruları soruldu.

Gencin her biri birbirinden ilginç yanıtları, izleyenlerin de beynini yaktı.

Gencin her biri birbirinden ilginç yanıtları, izleyenlerin de beynini yaktı.

İşte o cevaplar;

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