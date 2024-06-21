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Formula 1'li Tartıdan 2008 Kokan Bardağa Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Formula 1'li Tartıdan 2008 Kokan Bardağa Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.06.2024 - 19:25

Koskoca bir bayram tatilini geride bıraktık. Bakalım haftasonuna girerken en çok kimlerin tweetine gülmüşüz. 

İyi eğlenceler 🚀

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1. Başlayalım!

1. Başlayalım!
twitter.com

2. Bir dönem her evde bulunan o bardak;

2. Bir dönem her evde bulunan o bardak;
twitter.com

3. El alışkanlığı oldu bu yorum galiba.

3. El alışkanlığı oldu bu yorum galiba.
twitter.com

4. Ben de...

4. Ben de...
twitter.com

5. Her gün yeni bir şey moda oluyor, haklı

5. Her gün yeni bir şey moda oluyor, haklı
twitter.com
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6. Bazen belki de çok düşünmemek lazım.

6. Bazen belki de çok düşünmemek lazım.
twitter.com

7. Bu sıralar hepimiz;

8. "Domuz Gribi Ol İnşallah" kombini

8. "Domuz Gribi Ol İnşallah" kombini
twitter.com

9. 👇

10. Bütün anneler neden aynı?

10. Bütün anneler neden aynı?
twitter.com
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11. Yarın görüşürüz 👋

11. Yarın görüşürüz 👋
twitter.com

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