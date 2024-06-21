Formula 1'li Tartıdan 2008 Kokan Bardağa Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Formula 1'li Tartıdan 2008 Kokan Bardağa Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Koskoca bir bayram tatilini geride bıraktık. Bakalım haftasonuna girerken en çok kimlerin tweetine gülmüşüz.
İyi eğlenceler 🚀
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1. Başlayalım!
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2. Bir dönem her evde bulunan o bardak;
3. El alışkanlığı oldu bu yorum galiba.
4. Ben de...
5. Her gün yeni bir şey moda oluyor, haklı
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6. Bazen belki de çok düşünmemek lazım.
8. "Domuz Gribi Ol İnşallah" kombini
10. Bütün anneler neden aynı?
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11. Yarın görüşürüz 👋
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