Hipnoz Tekniğiyle Zayıflamak İçin Hipnoz Seansına Giren Kadın Poğaçayı Görünce Öğürmeye Başladı

Hipnoz tekniği, psikolojiden tıbba, eğitimden kişisel gelişime kadar geniş bir yelpazede kullanılan bir yöntem. Bilinçaltının gücünü kullanarak, kişinin kendi potansiyelini keşfetmesine ve yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olduğu söylenen bu yöntem, bazıları için hala şüpheli.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir terapist, hipnoz yöntemi kullanarak zayıflamayı sağladığını iddia ettiği bir seansı paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Senasın ardından kadının, poğaça gördüğünde öğürmeye başladığı görüldü.
İşte o seans;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın