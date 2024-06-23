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Hipnoz Tekniğiyle Zayıflamak İçin Hipnoz Seansına Giren Kadın Poğaçayı Görünce Öğürmeye Başladı

Hipnoz Tekniğiyle Zayıflamak İçin Hipnoz Seansına Giren Kadın Poğaçayı Görünce Öğürmeye Başladı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
23.06.2024 - 15:17

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Hipnoz tekniği, psikolojiden tıbba, eğitimden kişisel gelişime kadar geniş bir yelpazede kullanılan bir yöntem. Bilinçaltının gücünü kullanarak, kişinin kendi potansiyelini keşfetmesine ve yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olduğu söylenen bu yöntem, bazıları için hala şüpheli.

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Bir terapist, hipnoz yöntemi kullanarak zayıflamayı sağladığını iddia ettiği bir seansı paylaştı.

Bir terapist, hipnoz yöntemi kullanarak zayıflamayı sağladığını iddia ettiği bir seansı paylaştı.

Senasın ardından kadının, poğaça gördüğünde öğürmeye başladığı görüldü.

Senasın ardından kadının, poğaça gördüğünde öğürmeye başladığı görüldü.

İşte o seans;

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