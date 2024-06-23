Hipnoz Tekniğiyle Zayıflamak İçin Hipnoz Seansına Giren Kadın Poğaçayı Görünce Öğürmeye Başladı

Hipnoz tekniği, psikolojiden tıbba, eğitimden kişisel gelişime kadar geniş bir yelpazede kullanılan bir yöntem. Bilinçaltının gücünü kullanarak, kişinin kendi potansiyelini keşfetmesine ve yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olduğu söylenen bu yöntem, bazıları için hala şüpheli.