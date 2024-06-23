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Muhabir Murat Dada Ayder Yaylası'nda Yaptığı Çekim Esnasında Uçurumdan Yuvarlanmaktan Kılpayı Kurtuldu

Muhabir Murat Dada Ayder Yaylası'nda Yaptığı Çekim Esnasında Uçurumdan Yuvarlanmaktan Kılpayı Kurtuldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
23.06.2024 - 12:22

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Gazetecilik, birçok kişi tarafından anlaşıldığı kadar kolay bir meslek değildir. Bu alanda çalışanlar, her gün karşılaştıkları zorlukları aşmak için büyük çaba sarf ederler. Özellikle muhabirler oldukça zorlu şartlarda haber yapmaya çalışıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C8AEmB...
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Show TV muhabiri Murat Dada, Ayder Yaylası'nda yaptıkları çekim sırasında uçurumun kenarına kurulan salıncağa bindi.

Show TV muhabiri Murat Dada, Ayder Yaylası'nda yaptıkları çekim sırasında uçurumun kenarına kurulan salıncağa bindi.

Salıncaktan indiğinde kendini durduramayınca, çalışma arkadaşlarının yüreklerini ağzına getirdi.

Salıncaktan indiğinde kendini durduramayınca, çalışma arkadaşlarının yüreklerini ağzına getirdi.

İşte o anlar;

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