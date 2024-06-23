Muhabir Murat Dada Ayder Yaylası'nda Yaptığı Çekim Esnasında Uçurumdan Yuvarlanmaktan Kılpayı Kurtuldu

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C8AEmB...
Gazetecilik, birçok kişi tarafından anlaşıldığı kadar kolay bir meslek değildir. Bu alanda çalışanlar, her gün karşılaştıkları zorlukları aşmak için büyük çaba sarf ederler. Özellikle muhabirler oldukça zorlu şartlarda haber yapmaya çalışıyor.
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Show TV muhabiri Murat Dada, Ayder Yaylası'nda yaptıkları çekim sırasında uçurumun kenarına kurulan salıncağa bindi.
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Salıncaktan indiğinde kendini durduramayınca, çalışma arkadaşlarının yüreklerini ağzına getirdi.
İşte o anlar;
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