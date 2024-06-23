Muhabir Murat Dada Ayder Yaylası'nda Yaptığı Çekim Esnasında Uçurumdan Yuvarlanmaktan Kılpayı Kurtuldu

Gazetecilik, birçok kişi tarafından anlaşıldığı kadar kolay bir meslek değildir. Bu alanda çalışanlar, her gün karşılaştıkları zorlukları aşmak için büyük çaba sarf ederler. Özellikle muhabirler oldukça zorlu şartlarda haber yapmaya çalışıyor.