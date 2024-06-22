Gerçekten O mu? "4 Kere Hacca Gittim, Aha Dayıya Sor" Diyen Gencin Gerçekten Hacca Gittiği İddia Edildi

Bundan yıllar önce, bir gencin gasp suçundan gözaltına alındığı anlarda yaptığı savunma sosyal medyada viral olmuştu hatırlarsanız. '4 kere hacca gittim, aha dayıya sor' sözleriyle ünlenen gencin o anları hepimizin hafızalarına kazınmıştı.