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Gerçekten O mu? "4 Kere Hacca Gittim, Aha Dayıya Sor" Diyen Gencin Gerçekten Hacca Gittiği İddia Edildi

Gerçekten O mu? "4 Kere Hacca Gittim, Aha Dayıya Sor" Diyen Gencin Gerçekten Hacca Gittiği İddia Edildi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 19:29

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Bundan yıllar önce, bir gencin gasp suçundan gözaltına alındığı anlarda yaptığı savunma sosyal medyada viral olmuştu hatırlarsanız. '4 kere hacca gittim, aha dayıya sor' sözleriyle ünlenen gencin o anları hepimizin hafızalarına kazınmıştı.

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Aynı gencin, gerçekten söylediği gibi hacca gittiği iddia edildi.

Aynı gencin, gerçekten söylediği gibi hacca gittiği iddia edildi.

"Gasp yapmıyorum, Kuran satıyorum" notuyla hacdan videolar paylaşan gencin, gerçekten viral olan genç olup olmadığı konusu kafaları karıştırdı.

"Gasp yapmıyorum, Kuran satıyorum" notuyla hacdan videolar paylaşan gencin, gerçekten viral olan genç olup olmadığı konusu kafaları karıştırdı.

İşte o video;

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twitter.com

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👇
twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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