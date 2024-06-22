Gerçekten O mu? "4 Kere Hacca Gittim, Aha Dayıya Sor" Diyen Gencin Gerçekten Hacca Gittiği İddia Edildi

Bundan yıllar önce, bir gencin gasp suçundan gözaltına alındığı anlarda yaptığı savunma sosyal medyada viral olmuştu hatırlarsanız. '4 kere hacca gittim, aha dayıya sor' sözleriyle ünlenen gencin o anları hepimizin hafızalarına kazınmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aynı gencin, gerçekten söylediği gibi hacca gittiği iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Gasp yapmıyorum, Kuran satıyorum" notuyla hacdan videolar paylaşan gencin, gerçekten viral olan genç olup olmadığı konusu kafaları karıştırdı.
İşte o video;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın