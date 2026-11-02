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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 3 Kasım Salı Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 3 Kasım Salı Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 3 Kasım Salı gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 3 Kasım Salı gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 3 Kasım Salı gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay öğleye kadar beşinci evinde kalbini ve sırtını canlı tutuyor; Ay öğle saatlerinde Başak'a geçerek altıncı evinde sindirim ve gündelik rutini hassaslaştırıyor. Birinci eve uzanan Satürn ve Neptün eklemlerinde ve kafa kemiklerinde sertlik hissettirebilir. Sekizinci evdeki Güneş ve retro Merkür ikilisi sindirimi ağırlaştırıp uykunu bölebilir. Ay'ın Uranüs'le akşam kurduğu gergin açı sinirlerini gerip kas gerginliği yaratabilir. Gün başlarken Jüpiter'e kavuşan Ay geceyi hareketli geçirmene yol açmış olabilir, bu yüzden öğlen kısa bir dinlenme ver. Hafif bir öğle yemeği seç. Akşam yürüyüşü gerginliği alır. Omuz ve boynunu yumuşakça esnet. Yatmadan önce ılık bir içecek tüket. Uyku saatlerini düzenli tut. Gün boyu bol su içmeyi ihmal etme.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ay öğleye dek dördüncü evinde mide ve göğüs hassasiyetini artırıyor; öğleye doğru Başak burcuna ilerleyen Ay beşinci evinde kalp ve sırt bölgesini duyarlı kılıyor. On ikinci evin yükünü taşıyan Satürn ve Neptün kendi içine kapanma isteği ve bitkinlik yaratabilir. Altıncı eve uzanan geri hareketli Venüs günlük rutindeki bir alışkanlığın sindirime etkisini sorgulatıyor. Gün batarken Uranüs'e uzanan Ay karesi boğaz ve boyun kaslarında gerginlik yaratabilir. Öğünlerini sade tut. Ağır ve yağlı yemekten uzak dur. Öğleden sonra kısa bir mola ver. Akşam ekranlardan uzaklaş. Bol su içmeyi ihmal etme. Boynunu sıcak bir havluyla rahatlat. Öğlen yemeğinden sonra kısa bir yürüyüş yap. Gece uyumadan önce nefes egzersizi dene.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay öğleye kadar üçüncü evinde omuzlarına, kollarına ve nefes yoluna dikkat çekiyor; Ay öğle vakti Başak'a adım atarak dördüncü evinde göğüs ve mide bölgesini duyarlı kılıyor. Altıncı evin yükünü taşıyan Güneş ile geri hareketli Merkür iş stresini sindirim sistemine yansıtabilir. Ay ve Uranüs'ün akşamki gerginliği burcundaki Uranüs'ü uyararak sinirlerini gerebilir ve uykuyu zorlaştırabilir. On birinci evde görünür olan Satürn ve Neptün halsizlik duygusunu artırabilir. Yemek saatlerini sabitle. Kollarını açarak derin nefes al. Öğleden sonra kısa bir yürüyüş yap. Akşam ışıkları kıs. Gün sonunda bilek ve parmaklarını gevşet. Akşam hafif bir germe hareketi yap. Telefonu yatağından uzak tut. Gün içinde bol su iç. Gün boyu kısa nefes molaları ver.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay öğleye dek ikinci evinde boğaz ve boynunu duyarlı kılıyor; Başak'a yeni giren Ay öğlenden itibaren üçüncü evinde omuz, kol ve nefes yollarını öne çıkarıyor. Beşinci evde görünür olan Güneş ve geri giden Merkür göğsünde hafif bir ağırlık bırakabilir. Akşam saatlerinde Ay ile Uranüs arasında oluşan kare hassasiyetini artırıp midene sıkışma hissi verebilir. On ikinci evdeki Uranüs uykunu bölebilir. Yavaş ve derin nefesler al. Akşam yemeğini hafif tut. Gün içinde kısa bir ses egzersizi yap. Yatmadan önce ılık bir içecek tüket. Ekranları erkenden kapat. Konuşmalarını ölçülü tut. Gün içinde yeterince su iç. Duygularını bir arkadaşınla paylaşmak içindeki yükü azaltır. Akşam hafif atıştırmalıklar seç.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Ay öğleye kadar burcunda canlılığını artırıyor; Ay öğle saatlerinde Başak'a geçerek ikinci evinde boğaz ve ses tellerini hassaslaştırıyor. Gün başlarken Jüpiter'e kavuşan Ay geceyi hareketli geçirmene yol açmış olabilir, kalbini ve sırtını yormamaya özen göster. Dördüncü evdeki Güneş ve retro Merkür ikilisi mide çevresinde yanma ve huzursuzluk duygusu yaratabilir. Dokuzuncu eve uzanan Satürn ve Neptün kalçalarında ve bacak arkasında ağırlık hissettirebilir. Ay'ın Uranüs'le akşam kurduğu gergin açı kaslarını gerebilir. Sırtını yumuşakça esnet. Yağlı yemekleri azalt. Gün içinde bol sıvı al. Akşam kısa bir sohbetle gevşe. Akşam kısa bir yürüyüş seni canlandırır. Öğlen yemeğini ağır tutma. Güne bir bardak ılık suyla başla. Akşam sırtını duvara yaslayarak esne.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay öğleye dek on ikinci evinde dinlenme ihtiyacını büyütüyor; öğleye doğru Başak burcuna ilerleyen Ay birinci evinde bedenini ve görünümünü öne çıkarıyor, böylece kendine bakım zamanı ayırman kolaylaşıyor. Üçüncü eve uzanan Güneş'e yaklaşan retro Merkür ellerinde ve kürek kemiklerinde gerginlik hissettirebilir. Gün batarken Uranüs'e uzanan Ay karesi sinirlerini gerip sindirimini etkileyebilir. Sekizinci evin yükünü taşıyan Satürn ve Neptün karın alt kısmında doygunluk ve şişkinlik hissi yaratabilir. Sebze ağırlıklı öğünler seç. Masa başında sık sık ayağa kalk. Akşam ılık bir bitki çayı iç. Öğle arasında sokakta kısa bir tur at. Uyumadan önce kitap oku ve ekranlardan uzaklaş. Boyun ve omuzlarını gün içinde iki kez yavaşça çevir. Akşam yemeğini sade ve erkenden bitir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Ay öğleye kadar arkadaş çevresinde geçen yoğunluğu bel ve sırtına yansıtabilir; Ay öğle vakti Başak'a adım atarak on ikinci evinde sessizlik ve dinlenme ihtiyacını artırıyor. Burcundaki retro Venüs böbrek sağlığını ve su dengesini ön plana çıkarıyor. Ay'ın Venüs'le şafağa doğru kurduğu uyumlu açı bu konuda yumuşak bir etki sunuyor. Yedinci evde görünür olan Satürn ve Neptün leğen kemiği çevresinde katılık hissi verebilir. Ay ve Uranüs'ün akşamki gerginliği uykunu bölebilir. Gün boyu yeterince sıvı al. Masa başında saat başı doğrulup yürü. Akşam sakin bir müzik aç. Yatmadan önce belini hafifçe çevir. Sıcak bir bitki çayı sinirlerini sakinleştirir. Öğle yemeğini hafif tut. Akşam bacaklarını yukarıda dinlendir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, burcundaki retro Merkür sinirlerini ince bir telde tutuyor; sabaha karşı Ay ile Jüpiter arasında oluşan kavuşum uykunu hafifletmiş olabilir. Ay öğleye dek onuncu evinde yoğun iş temposunu diz kapaklarına yansıtabilir, Başak'a yeni giren Ay öğlenden itibaren on birinci evinde sosyal yorgunluğu artırabilir. Altıncı eve uzanan Satürn mide düzenini zorlayabilir. Sekizinci evdeki Uranüs bağırsak düzenini dengesizleştirebilir. Akşam saatlerinde Ay ile Uranüs arasında oluşan kare bunu daha görünür kılabilir. Yemeklerini aynı saatlere oturt. Telefonu gece uzağa koy. Akşam yürüyüşe çık. Belirtiler sürerse bir uzmana danış. Omuzlarını gevşet. Gün sonunda boynunu sıcak bir havluyla rahatlat. Sabah ve akşam kısa nefes çalışmaları yap. Kahveyi öğleden sonra azalt. Gün boyu sıvı tüketimini gözle.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ay öğleye kadar dokuzuncu evinde bacaklarını, kalçanı ve uyluklarını öne çıkarıyor; Ay öğle saatlerinde Başak'a geçerek onuncu evinde iş yükünü dizlerine ve kemiklerine taşıyabilir. On ikinci evde görünür olan geri hareketli Merkür düşük enerjili ve dalgın bir sabah bırakabilir. Yedinci eve uzanan Uranüs kalbini hızlandırıp içini kıpır kıpır yapabilir, Ay'ın Uranüs'le akşam kurduğu gergin açı bunu artırabilir. Kısa yürüyüşlerle bacaklarındaki dolaşımı canlı tut. Spora başlamadan önce kasları ısıt. Gün içinde yeterince sıvı al. Akşam kalçalarını ve uyluklarını yavaşça esnet. Geceyi telefonsuz kapat. Öğlen yemeğini hafif tut. Öğle arasında kısa bir yürüyüşe çık. Dizlerini sıcak tut. Akşam yemeğinde hafif ve sebzeli seçenekleri tercih et.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay öğleye dek sekizinci evinde alt karnını ve bağırsak ritmini ön plana alıyor; öğleye doğru Başak burcuna ilerleyen Ay dokuzuncu evinde kalça ve bacaklarına dikkat çekiyor. Dördüncü evin yükünü taşıyan Satürn ve Neptün göğüste dolgunluk ve sindirimde yavaşlık verebilir. Gün batarken Uranüs'e uzanan Ay karesi zihin gürültüsünü artırıp uykuyu zorlaştırabilir. Altıncı evin yükünü taşıyan Uranüs bağırsak ritmini bozabilir. Gün boyu su tüketimini artır. Sert diyetlere girme. Diz ve bel çevreni sıcak tut. Akşam yemeğini erken ve hafif ye. Öğle arasında kısa bir hava almaya çık. Akşam karnına hafif bir masaj yap. Sabah güneşinde birkaç dakika durmak kemiklerine iyi gelir. Akşam sıcak bir çorba iç.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay öğleye kadar yedinci evinde bel ve böbrek hizanı duyarlı kılıyor; Ay öğle vakti Başak'a adım atarak sekizinci evinde karın altı ve bağırsak çevreni hassaslaştırıyor. Birinci eve uzanan Plüton beden dilinde derin bir yenilenme ihtiyacı yaratabilir. Beşinci evde görünür olan Uranüs nabzını oynatıp sırt kaslarını sıkıştırabilir, Ay ve Uranüs'ün akşamki gerginliği bunu daha görünür kılabilir. Üçüncü evde görünür olan Satürn ve Neptün kollarında yorgunluk ve nefesinde daralma hissi bırakabilir. Yemek saatlerini sabitle. Derin nefesle omuzlarını bırak. Ekran başında gözlerini dinlendir. Akşam yemeğini erken bitir. Sıcak bir duş kaslarını yumuşatır. Öğlen yemeğinden sonra on dakika dinlen. Kafeini azalt. Gün sonunda kısa bir nefes çalışması yap.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Ay öğleye dek altıncı evinde yemek düzenini yokluyor; Başak'a yeni giren Ay öğlenden itibaren yedinci evinde ilişkilerden gelen duygusal yükü bedenine taşıyabilir. İkinci evdeki Satürn ve Neptün boğazında ve ensende sıkışma hissi bırakabilir. On ikinci evin yükünü taşıyan Plüton geceleri uykuyu bölebilir. Dördüncü evdeki Uranüs göğsünde ve midende huzursuz bir kıpırtı yaratabilir, akşam saatlerinde Ay ile Uranüs arasında oluşan kare bunu artırabilir. Yemek saatlerini sabitle. Ayaklarını akşam ılık suya daldır. Yatmadan önce yumuşak bir ses kaydı dinle. Telefon ışığını erkenden kıs. Gün içinde kısa bir yürüyüş yap. Tuzlu atıştırmalıkları azalt. Bacaklarını yastığa dayayarak dinlen. Akşam atıştırmalarını sade tut. Uyumadan önce üç derin nefes al.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
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