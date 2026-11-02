Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 3 Kasım Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Kova, Ay öğleye kadar yedinci evinde bel ve böbrek hizanı duyarlı kılıyor; Ay öğle vakti Başak'a adım atarak sekizinci evinde karın altı ve bağırsak çevreni hassaslaştırıyor. Birinci eve uzanan Plüton beden dilinde derin bir yenilenme ihtiyacı yaratabilir. Beşinci evde görünür olan Uranüs nabzını oynatıp sırt kaslarını sıkıştırabilir, Ay ve Uranüs'ün akşamki gerginliği bunu daha görünür kılabilir. Üçüncü evde görünür olan Satürn ve Neptün kollarında yorgunluk ve nefesinde daralma hissi bırakabilir. Yemek saatlerini sabitle. Derin nefesle omuzlarını bırak. Ekran başında gözlerini dinlendir. Akşam yemeğini erken bitir. Sıcak bir duş kaslarını yumuşatır. Öğlen yemeğinden sonra on dakika dinlen. Kafeini azalt. Gün sonunda kısa bir nefes çalışması yap.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…