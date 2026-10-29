Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 30 Ekim Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, Ay Yengeç'e geçerken dördüncü evinde göğüs, mide ve sindirim düzenini öne çıkarıyor; Ay ile Neptün arasındaki sabah gerilimi uykudan sonra halsizlik ve ağırlık hissi getirebilir, güne ılık bir içecekle başla. Öğle yemeğini hafif tut, ağır ve yağlı yiyecekler midene yük bindirebilir. Satürn'ün Ay'la akşam gerilimi diz ve eklemlerinde sertlik bırakabilir, merdiven çıkmak ya da kısa bir yürüyüş iyi gelir. Mars'ın geri giderken Merkür'e kurduğu gergin açı sabırsızlık ve baş ağrısı getirebileceğinden akşam kafeinini kes. Yatmadan önce boynunu ve omuzlarını nazikçe esnet. Gün içinde yeterince su içmeyi unutma. Sabah kısa bir esneme ve akşam hafif bir yürüyüş bedenini toparlar. Midene iyi gelen ılık çorba ve sade yemekleri tercih et.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…