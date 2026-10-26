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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 27 Ekim Salı Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 27 Ekim Salı Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 27 Ekim Salı gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 27 Ekim Salı gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 27 Ekim Salı gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay ikinci evinde boğaz, ses ve boyun bölgeni hassaslaştırıyor; sabaha karşı Mars'la kare yapınca kaslarda gerginlik, uykudan kalkarken ense sertliği hissedebilirsin. Güne ılık bir içecekle ve hafif bir omuz esnetmesiyle başla. Öğle saatlerinde Ay retro Merkür'le karşı karşıya gelirken sinirlerin yoruluyor; telefon ya da toplantı arasında beş dakika sessiz bir mola vermek iyi gelir. Akşamüstü Jüpiter karesi yemekte abartıya kaçmana neden olabilir, tabağındaki porsiyonu bilinçli seç. Yatmadan önce boynunu iki yana yavaşça çevir ve ışıkları erken kıs. Gün içinde yeterince su içmeyi ve dişlerini sıkmadığından emin olmayı unutma. Akşam yemeğinde çiğ sebze yerine ılık bir çorba tercih etmek boğazını korur. Uzun telefon görüşmelerinde sesini zorlamamaya çalış.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, dolunayın ertesinde Ay burcunda ve boyun, boğaz ile tiroid bölgen bugün özellikle duyarlı. Akşamüstü Jüpiter'le kare yapacak Ay tatlı ve ağır yemek isteğini büyütebilir; yoğurt, meyve ve sade bir kahvaltıyla güne başlarsan akşam daha dengeli kalırsın. Sabahki Mars karesi ense kaslarını çekebilir, ılık bir duş ve hafif esneme rahatlatır. Öğle vakti Ay'ın retro Merkür'e karşıtlığı yüzünden konuşma yükü sesini yorabilir; yanında su ve bitki çayı bulundur. Kahveyi iki fincanla sınırla ve akşam kısa bir yürüyüş yap. Boynuna ve omuzlarına akşam sıcak bir havlu koyup beş dakika bekle. Gün içinde başını uzun süre öne eğerek telefona bakmamaya özen göster. Yemeklerini yavaş çiğnemek hem boğazını hem sindirimini rahatlatır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay on ikinci evinde olduğundan dolunayın bıraktığı yorgunluk uykuna yansıyabilir; gece sık uyanmış ya da sabah kalbinin hızlı attığını hissetmiş olabilirsin. Güne iki dakikalık derin nefesle başla, Mars'ın sabah karesi sabırsızlık yaratsa da acele etme. Öğlen Ay ile retro Merkür karşı karşıya gelirken kollarında ve parmaklarında yorgunluk çıkabilir; ekran başında saat başı ellerini silkele, omuzlarını çevir. Akşamüstü Jüpiter karesi, sosyal bir planda fazla yağlı yemenin sana ağır geleceğini hatırlatıyor. Geceyi telefonu uzakta bırakarak bitir. Yastığını boynunu destekleyecek şekilde ayarla. Akşam yemeğini hafif tutmak ve kafeinli içecekleri öğleden sonra bırakmak uykuya dalmanı kolaylaştırır. Zihnini boşaltmak için yatmadan kısa bir not yazabilirsin. Gün sonunda kısa bir yürüyüş de yardımcı olur.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay on birinci evinde arkadaş çevrende ilerlerken sosyal yorgunluk midene vurabilir; sabah Mars karesi mide ağzında yanma ya da huzursuzluk getirirse kahvaltıyı ihmal etme ama ağır da yapma, yoğurt ve ekmek yeter. Ay öğle saatlerinde retro Merkür'ün karşısına geçerken yemek arasında mesajlara gömülmeden yemek yemek sindirimi kolaylaştırır. Akşamüstü Jüpiter karesi paylaşılan sofrada fazla atıştırmana neden olabilir. Ihlamur ya da papatya çayı göğsündeki sıkışmayı hafifletir. Akşam yemeğinden sonra on dakika yavaş bir yürüyüş yap. Gün içinde sıvı alımını artırıp tuzlu ve baharatlı yemeklerden uzak dur. Kendini yalnız hissettiğin anlarda sevdiğin biriyle kısa bir konuşma yapmak midendeki huzursuzluğu da azaltır. Gece yarısı atıştırmalığına yönelme. Akşam sofrasını sade ve erken tut.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Ay kariyer evinde ilerlerken iş stresi sırt ve omuzlarına biniyor; Mars'ın sabah karesi enerjini yükseltse de kaslarını zorlaman kolay, spora başlamadan önce ısınmayı atlama. Öğle vakti Ay retro Merkür'le karşıt olurken göğüs kafesini açan bir esneme, yoğun yazışma ve toplantı arasında nefesini düzenler. Jüpiter karesi akşamüstü kalabalık bir sofrada fazla yemeğe ya da fazla kahveye sürükleyebilir. Günü sırtını duvara dayayıp kollarını yukarı uzatarak bitir; kalp çevrende bir sıkışma hissedersen dinlen ve gerekirse bir uzmana danış. Öğle arasında on beş dakika temiz havada yürümek omuz gerginliğini azaltır. Ekran başında çalışıyorsan ekranı göz hizasına getir ve her saat başı ayağa kalk. Gece geç saatte ağır yemekten uzak dur.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay dokuzuncu evinde seni yolculuğa ve yürümeye çağırıyor; bağırsak ve karın bölgen bunu iyi karşılar. Sabah Mars karesi kasları gerebilir, bu yüzden kısa bir yürüyüşten önce ısın. Öğle saatlerinde Ay'ın retro Merkür'e karşıtlığı sinir sisteminde dağınıklık yapabilir; yemeği ekrandan uzak, yavaş çiğneyerek ye. Akşamüstü Jüpiter karesi tatlı ya da kızartma isteğini artırabilir, ev yapımı bir çorba ve sebze tabağı seç. Karnını saat yönünde yavaşça ovmak sindirimi rahatlatır, yatmadan iki saat önce yemeği bitir. Gün içinde sıvı tüketimini artır, lif açısından zengin sebzelere ağırlık ver. Öğle arasında ayakkabılarını rahat bir çiftle değiştirip kısa bir tur atmak bacaklarındaki ağırlığı da hafifletir. Geceleri ışığı erken kıs.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Ay sekizinci evinde bel, böbrek ve alt karın bölgeni hassaslaştırıyor. Sabahki Mars karesi sırt kaslarında gerginlik bırakabilir; kalkınca ayakta birkaç dakika esne. Öğle vakti Ay retro Merkür'e karşıt olurken bol su içmeyi ihmal etme, böbreklerin sana teşekkür eder. Venüs burcunda geri giderken tuzlu atıştırmalıkları azaltmak iyi gelir. Akşamüstü Jüpiter karesiyle gelen yemek davetinde porsiyonu ölçülü tut. Gece sıcak bir bitki çayı ve hafif bir bel esnetmesi uykuya geçişi kolaylaştırır. Oturarak çalışıyorsan belinin arkasına küçük bir yastık koy ve her saat başı bir kez ayağa kalk. Gün sonunda ılık bir duş almak kasları gevşetir, bacaklarını biraz yukarıda tutarak dinlenmek de iyi gelir. Hafif bir yürüyüş de beline iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Ay yedinci evinde ilişkiler alanından geçerken duygusal yük çene ve baş bölgende gerginlik olarak görünebilir; sabah Mars karesi çene kaslarını sıkmana neden olur, dişlerini ayırıp dilini damağından çek. Öğle vakti Ay retro Merkür'le karşı karşıya gelince başın ağrıyabilir, bu yüzden kafeini öğleden önce sınırla. Akşamüstü Jüpiter karesi iştahı artırabilir; atıştırmadan önce bir bardak su iç. Nefesini derinleştir ve ışıkları erken kıs. Lavanta ya da papatya çayı sinir sistemini yatıştırır. Gerginlik tekrarlarsa bir uzmana danış. Akşam yemeğini erkenden bitirip ekranlara fazla bakmamak uykunu derinleştirir. Boynunu ve omuzlarını nazikçe esnetmek baş ağrısı eğilimini azaltır. Ağır bir konuşmadan önce birkaç derin nefes almayı da dene. Gün sonunda ılık bir içecek içmek de rahatlatır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ay altıncı evinde karın, bağırsak ve alt sırt bölgeni iş temposuna karşı duyarlı hale getiriyor. Sabah Mars karesi acele yemek yemene yol açabilir; kahvaltıyı yavaş ye. Öğle vakti Ay'ın retro Merkür'e karşıtlığı uzun masa başı çalışmada boynunu ve gözlerini yorar, her saat başı uzağa bak. Akşamüstü Jüpiter karesi cömert bir sofraya oturtup aşırı yemene neden olabilir; sebze ve baklagil ağırlıklı hafif bir tabak seç. Omuzlarını geriye çek, akşam yürüyüşü yap ve erken uyu. Yemekten sonra on beş dakika dolaşmak sindirimi kolaylaştırır. Gün içinde yeterince su içmeyi ve bel bölgeni yastıkla desteklemeyi ihmal etme. Akşam alkol ve gazlı içeceklerden uzak durmak da midene iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay beşinci evinde kalp ritmin, göğsün ve sırtın yoğun duygulara karşı duyarlı hale gelebilir. Sabah Mars karesi çarpıntı ya da huzursuzluk getirirse güne kafeinsiz başla. Öğle vakti Ay retro Merkür'le karşı karşıya gelirken arkadaş ortamındaki yoğun konuşmalar boğazını yorabilir, su iç. Akşamüstü Jüpiter karesi eğlence ortamında fazla yemeğe ve geç yatmaya yol açabilir; ara öğünleri sadeleştir. Omuz başlarına sıcak bir havlu koymak sinir sistemini rahatlatır. Derin nefes almayı ihmal etme, gece hafif bir çorba iç. Kahveyi öğleden sonra bırak, yerine bitki çayı seç. Göğsünde bir baskı hissedersen yavaşça otur, omuzlarını geriye çek ve derin bir nefes al. Hafif bir yürüyüş de kalbini rahatlatır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay dördüncü evinde seni evde sakin kalmaya çağırıyor; belin ve gözlerin uzun ev işi ya da ekran başında yorulabilir. Sabah Mars karesi omuzlarında gerilme bırakabilir, güne kısa bir esnemeyle başla. Öğle vakti Ay'ın retro Merkür'e karşıt konumu kol, el ve parmaklarında yorgunluk yapabilir; her saat başı kalkıp küçük bir yürüyüş yap. Akşamüstü Jüpiter karesi mutfakta fazla porsiyon yapmana neden olabilir, hafif bir akşam yemeği seç. Bacaklarını yastığa yaslayıp on dakika uzanmak dolaşımına yardımcı olur. Gözlerini ekrandan dinlendirmek için pencereden uzağa bakmayı alışkanlık haline getir. Akşam ılık bir duş almak belini ve omuzlarını yumuşatır. Uyumadan yarım saat önce ışıkları kıs ve telefonu bırak. Yatmadan önce gerinmek de rahatlatır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Ay üçüncü evinde kol, omuz, akciğer ve sinirlerin için uyarı veriyor; sabah Mars karesi omuzlarında sertlik bırakabilir, güne temiz havada kısa bir yürüyüşle başla. Öğle saatlerinde Ay retro Merkür'le karşı karşıya gelirken uzun telefon görüşmeleri ve yazışmalar kulak ve boğazını yorar; sesini koru, ılık bir içecek iç. Akşamüstü Jüpiter karesi tatlı yemeği abartmana yol açabilir. Yatmadan önce kafandaki düşünceleri bir kâğıda yazıp boşalt. Gün sonunda sessiz bir odada beş dakika dinlenmek sesini toparlar. Sinüslerin hassassa buhar solumak ya da burun yıkamak rahatlatır. Boğazını soğuk rüzgârdan korumak için bir atkı takmayı da unutma. Akşam sakin bir müzik dinlemek uykunu kolaylaştırır. Bol su içmek sesini ve boğazını nemli tutar.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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