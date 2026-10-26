Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 27 Ekim Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Boğa, dolunayın ertesinde Ay burcunda ve boyun, boğaz ile tiroid bölgen bugün özellikle duyarlı. Akşamüstü Jüpiter'le kare yapacak Ay tatlı ve ağır yemek isteğini büyütebilir; yoğurt, meyve ve sade bir kahvaltıyla güne başlarsan akşam daha dengeli kalırsın. Sabahki Mars karesi ense kaslarını çekebilir, ılık bir duş ve hafif esneme rahatlatır. Öğle vakti Ay'ın retro Merkür'e karşıtlığı yüzünden konuşma yükü sesini yorabilir; yanında su ve bitki çayı bulundur. Kahveyi iki fincanla sınırla ve akşam kısa bir yürüyüş yap. Boynuna ve omuzlarına akşam sıcak bir havlu koyup beş dakika bekle. Gün içinde başını uzun süre öne eğerek telefona bakmamaya özen göster. Yemeklerini yavaş çiğnemek hem boğazını hem sindirimini rahatlatır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…