Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 26 Ekim Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili İkizler, Dolunay on ikinci evinde doğarken bedenin dinlenme, uyku ve rüya alanıyla ilgili mesaj veriyor; gece yarısından sonra uyanıp sabaha kadar düşünmüş olabilirsin. Bugün öğlene kadar yorgun ve hassas hissetmek normal. Güneş altıncı evinde olduğu için sağlık rutinine ufak bir düzen eklemek kolay: sabah erken bir bardak su, akşam hafif yürüyüş yeter. Yöneticin Merkür retroda olduğu için sinir sisteminde dağınıklık hissedersen derin nefes çalışması yap. Gözlerin ve omuzların ekran başında yorulabilir; her saat başı uzağa bakmak ve omuzları gevşetmek rahatlatır. Akşam sakin bir ortam, kısık ışık ve ılık bir içecek dolunayın etkisini hafifletir, böylece uykuya daha kolay geçersin. Telefonu uyku saatinden önce bir odaya bırakmak huzur verir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…