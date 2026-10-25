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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 26 Ekim Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 26 Ekim Pazartesi gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 26 Ekim Pazartesi gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 26 Ekim Pazartesi gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Boğa Dolunayı bedeninde boyun, boğaz ve çene çevresini hassaslaştırıyor; gece yarısından sonra Venüs'le karşı karşıya gelen Ay uykunu bölmüş, sabahta hafif bir yorgunluk bırakmış olabilir. Güne ılık bir içecekle başlamak boğazını rahatlatır. Ay burç değiştirdiği için çene kaslarını sıkmış olabilirsin; gün içinde dişlerini ayır ve dilini damağından çek. Merkür geri giderken kontrol ve tahlil randevularını ertelemek yerine gözden geçirmek daha akıllıca. Öğleden sonra yapacağın yarım saatlik tempolu bir yürüyüş dolunay gerginliğini atmana yardım eder. Ayrıca gün içinde yeterince su içmeyi ve kısa nefes molaları vermeyi unutma. Akşam ağır bir yemek yerine çorba ve salata seç, yatmadan önce boynunu iki yana yavaşça çevirerek ger.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Dolunay senin burcunda olduğu için bedeninde de yoğunluk hissedebilirsin; boyun, boğaz ve tiroid bölgesi bugün özellikle duyarlı. Gün doğarken Güneş'in karşısına geçen Ay sinir sistemini uyarmış, uykunu hafifletmiş olabilir. Ağır kahvaltı yerine yoğurt, yulaf ve meyve seç, tatlı isteğini taze meyveyle karşıla. Dolunayın ardından Plüton'la kurulan kare omuz ve ense kaslarını sertleştirebilir; iki dakikalık omuz çevirme hareketi sana ferahlık verir. Retro Merkür sürerken yeni bir diyet ya da spor programı başlatma, mevcut düzenini sürdür. Akşam boğazını ılık bir bitki çayı ile rahatlat, ışığı erken kıs ve telefonu başucundan uzaklaştır, böylece dolunayın etkisini daha yumuşak geçirirsin. Boynuna hafif bir masaj yapmak da sinirlerini yatıştırır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Dolunay on ikinci evinde doğarken bedenin dinlenme, uyku ve rüya alanıyla ilgili mesaj veriyor; gece yarısından sonra uyanıp sabaha kadar düşünmüş olabilirsin. Bugün öğlene kadar yorgun ve hassas hissetmek normal. Güneş altıncı evinde olduğu için sağlık rutinine ufak bir düzen eklemek kolay: sabah erken bir bardak su, akşam hafif yürüyüş yeter. Yöneticin Merkür retroda olduğu için sinir sisteminde dağınıklık hissedersen derin nefes çalışması yap. Gözlerin ve omuzların ekran başında yorulabilir; her saat başı uzağa bakmak ve omuzları gevşetmek rahatlatır. Akşam sakin bir ortam, kısık ışık ve ılık bir içecek dolunayın etkisini hafifletir, böylece uykuya daha kolay geçersin. Telefonu uyku saatinden önce bir odaya bırakmak huzur verir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Boğa Dolunayı arkadaşlık alanında doğarken duygusal yoğunluk mide ve göğüs çevrende bir sıkışma olarak hissedilebilir. Gruplarda yenen ağır ve yağlı yemekler bugün midene yük bindirebilir; porsiyonları küçük tut. Şafakla birlikte Güneş'in karşısına geçen Ay duygusal yemeyi tetikleyebilir, o yüzden açken değil gerçekten tokken yemeğe başla. Güneş beşinci evinde olduğundan eğlenceli bir etkinlik ya da hobi sağlığını canlandırır. Merkür'ün geri adımı sürerken uyku düzenin kayabilir; yatmadan bir saat önce ışıkları kıs. Akşam ıhlamur ya da papatya çayı içmek göğsündeki gerginliği hafifletir. Sevdiklerinle paylaşılan sakin bir sofra ruh halini dengeler. Akşam geç saatte yemek yemekten kaçın, midene dinlenme fırsatı ver, gece atıştırmalarını da azalt, tatlıyı küçük porsiyonla sınırla.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Dolunay kariyer alanında doğuyor ve iş yoğunluğu sırt, omuz ve kalp çevrene yük bindirebilir. Mars ve Jüpiter burcunda olduğu için enerjin yüksek, ancak bu enerjiyi aşırı kullanıp kasları zorlamak kolay. Sabah saatlerinde Dolunayla birlikte kısa bir esneme yapmak gerginliği çözer. Öğleden sonra Güneş'in Plüton'la yaptığı kare başında ağırlık ve çene sıkma olarak hissedilebilir; kısa bir mola ver ve temiz hava al. Geri yürüyen Merkür yüzünden sağlık kontrolü için randevu almak ya da varsa tahlil sonucunu tekrar incelemek yerinde olur. Akşam yemeğini erken ve hafif ye, yemekten sonra yarım saat dik oturmak ve yürümek sindirimine yardımcı olur. Gece uyumadan önce omuzlarını yavaşça geriye açmayı dene.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Dolunay dokuzuncu evinde doğarken bedenin yeni bir yere gitmek, hareket etmek ve yürümek istiyor; bu, bağırsak ve karın bölgesi için de iyi bir fırsat. Güne uyanırken uzun bir yürüyüşe çıkmak zihnini netleştirir. Güneş üçüncü evinde olduğundan çok konuşma ve çok mesajlaşma boğazını ve ellerini yorabilir; kısa molalar ver. İkindiye doğru Güneş'in Plüton'la yaptığı kare altıncı evinde kendi sağlık düzenini sorgulatabilir. Venüs ikinci evinde geri giderken yemek tercihlerinde alışkanlıkların değişebilir; sebze ağırlıklı beslenmek iyi gelir. Merkür geriye giderken seyahat varsa mide hassasiyetine karşı hafif yiyecekler seç. Akşam yatmadan önce karnına ılık bir havlu koyup beş dakika dinlenmek sindirimi rahatlatır. Sabah kalkınca birkaç dakika karnını yavaşça ovmak da işe yarar.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Dolunay sekizinci evinde doğarken bel, böbrek ve alt karın bölgesi bugün hassas olabilir. Gece yarısından sonra Venüs'le karşı karşıya gelen Ay, sana derin bir duygusal yük bırakmış, sabaha belinde hafif bir ağrıyla uyanmış olabilirsin. Güne bol su ile başlamak böbreklerini rahatlatır. Güneş ikinci evinde olduğu için beslenme alışkanlıklarında dengeli porsiyonlar belirlemek kolay; tuzlu atıştırmalıkları azalt. Öğleden sonra Güneş'in Plüton'la yaptığı kare kalp çevrende ya da omuzlarında gerginlik bırakabilir, kısa bir yürüyüş sana iyi gelir. Merkür retrosu devam ederken yeni bir sağlık planı kurmak yerine mevcut randevularını gözden geçir. Akşam yarım saat kendine ayırıp sevdiğin bir müziği dinlemek ve belini esnetmek günü huzurla kapatır. Su içmeyi unutma.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Boğa Dolunayı yedinci evinde doğarken ilişkilerden gelen duygusal yük baş, boyun ve çene bölgende gerginlik olarak kendini gösterebilir. Güneş ve Merkür burcunda olduğu için bedenin zaten hassas; uykuya dalmak zorlaşabilir. Sabaha doğru Dolunayla birlikte nefesini derinleştirmek iyi gelir. Kafeini öğleden önce sınırla ve gün içinde sade bir su içmeyi ihmal etme. Ay'ın Plüton'la yaptığı kare bir tartışmanın ardından başında ağırlık bırakabilir; ilişkilerde sınır koymak sağlığın için de koruyucu. Retroya girmiş Merkür sırasında sağlık randevularını ertelemeden gözden geçir. Akşam sıcak bir ortamda bitki çayı ve hafif bir yemek, ardından yavaş bir yürüyüş, dolunayın yoğun etkisini yumuşatır. Sabahları pencereyi açıp temiz hava almak başını hafifletir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Dolunay altıncı evinde doğarken günlük iş temposu karın, bağırsak ve alt sırt bölgenle ilgili bir yorgunluk getirebilir. Ağır ve yağlı öğle yemeği yerine sebze ve protein ağırlıklı seçenekler bugün sana daha iyi gelir. Sabaha karşı Ay'ın Boğa'ya geçişiyle birlikte rutinini sadeleştirme isteği doğuyor; bu isteği ciddiye al. Güneş on ikinci evinde olduğundan bedenin dinlenme ihtiyacı fazla; öğleden sonra yirmi dakikalık bir mola ver. Merkür'ün yön değiştirdiği bu günlerde yeni bir sağlık uygulaması ya da diyet programı denemek yerine mevcut düzenini koru. Ay'ın Plüton'la yapacağı kare üçüncü evinde omuz ve kol bölgesinde gerginlik bırakabilir; koltukta omuzlarını geriye çek. Akşam sade bir yemek ve ılık bir içecek rahatlatır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Boğa Dolunayı aşk ve yaratıcılık alanında doğarken kalp ritmin, göğsün ve sırtın duygusal yoğunluğa karşı duyarlı hale gelebilir. Erken saatlerde Dolunayla birlikte içinde sakladığın bir duyguyu açığa vurmak sana ferahlık verir. Güneş on birinci evinde olduğu için arkadaş ortamında geç saate kalmak uykuna yansıyabilir. Ay'ın Plüton'la kurduğu kare ikinci evinde, yani beslenme alışkanlıklarında bir sorgulama başlatabilir; atıştırmalıklarını gözden geçir. Merkür geri giderken uzun süreli bir spor ya da diyet planı yerine kısa vadeli, esnek bir program seç. Akşam omuz başlarına sıcak bir havlu koymak ve beş dakika sessiz kalmak sinir sistemini rahatlatır, ardından hafif bir yürüyüşle günü bitir. Hafif ve sıcak bir çorba da akşam yemeğinde iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Dolunay dördüncü evinde doğarken evde dinlenmek, mutfakta sakin bir yemek hazırlamak ve ailenle zaman geçirmek sana şifa getirecek. Gözlerin ve belin uzun süre ekran ya da ev işi yüzünden yorulabilir; her saat başı kalkıp küçük bir yürüyüş yap. Sabaha karşı Ay'ın Boğa'ya geçmesiyle birlikte ilk saatlerde uyku düzeninde değişim hissedebilirsin. Güneş kariyer alanında olduğu için iş yükünün omuzlarına binmesi mümkün; omuz çevirme hareketi iyi gelir. Merkür'ün geri adımı sürerken yeni bir terapi ya da plan başlatmak yerine mevcut rutinini sürdür. Akşam ılık bir ortamda ayaklarını dinlendirmek ve bacaklarını yastığa yaslayarak on dakika uzanmak dolaşımına yardımcı olur, bunu atlama. Mutfakta ayakta uzun durmamaya dikkat et.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Dolunay üçüncü evinde doğarken kulak, boğaz, sinüs ve akciğer bölgen çok konuşma ve çok mesajlaşma yüzünden yorulabilir; sesini koru. Sabahın erken saatlerinde zihnin berrak olduğundan önemli bir telefon görüşmesini bu saate koymak mantıklı. Güneş dokuzuncu evinde olduğundan gün içinde temiz hava almak, açık alanda yürümek akciğerlerine iyi gelir. Ay'ın Plüton'la yaptığı kare on ikinci evinde uyku ve rüya düzeninde dalgalanma yaratabilir; yatmadan önce kafandaki düşünceleri bir kâğıda yazıp boşalt. Merkür geriye giderken kulak ya da boğaz şikâyetin varsa kontrolü ertelemek yerine bir uzmana danış. Akşam ılık bir çorba ve bal limonlu bir içecek boğazını rahatlatır, böylece geceyi huzurla geçirirsin. Bir kâğıda yazacağın üç cümle zihnini boşaltır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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