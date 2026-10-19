Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 20 Ekim Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Başak, iş baskısının bağırsaklarını ve midene yük bindirebileceği bir gün; Akrep'teki retro Venüs ile Plüton'un karesi öğle saatlerinde bunu hatırlatıyor, lifli yemek ve düzenli öğün sindirimi destekler. On ikinci evdeki Mars sabaha karşı Ay'la karşılaştığında uyku ve dinlenmede bölünme yaşanabilir, geceyi sakin bitir. Sabah olmadan Ay ve Satürn arasındaki sekstil sekizinci evinde stres yönetimine yardım ediyor. Ay ile Merkür'ün akşam karesi el ve bileklerde yorgunluk yaratabilir, parmakları açıp kapatmak iyi gelir. Telefonu uzağa bırak, ılık bir bitki çayı iç ve kısa bir yürüyüş yap. Öğleden sonra on dakikalık bir hava almak ve tatlıya yüklenmemek enerjini dengeler. Sabah gün ışığına çıkmak da güne iyi başlamanı sağlar. Boyun gerginliği için omuzlarını geriye çekip göğsünü aç.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…