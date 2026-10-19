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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 20 Ekim Salı Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 20 Ekim Salı Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 20 Ekim Salı gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 20 Ekim Salı gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 20 Ekim Salı gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, öğleye doğru geri giden Venüs ile Plüton'un karesi arkadaş ortamlarında ya da grup içinde yorucu bir hız yaratabilir ve baldır, ayak bileklerinde yorgunluk hissettirebilir. Oturduğun yerde sık sık pozisyon değiştirmek ve bacaklarını germek dolaşımı rahatlatır. Şafakta Ay ile Mars'ın karşı karşıya gelmesi uykunun hafif bölünmesine ve gün içinde sabırsızlığa yol açabilir, kısa nefes molaları ver. Gün sonunda Merkür karesi zihnini yorabilir, telefonu erken kenara bırak. Yeterince su iç, ağır öğle yemeğinden kaçın ve akşam ılık bir duşla günü kapat. Hafif bir yürüyüş de enerjini toparlar. Bacak kaslarını akşam ılık suyla gevşetmek ağırlığı alır. Düzenli bir uyku saati belirlemek ve akşam yemeğini erken yemek de bedenini dengeler.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, kariyer baskısı öğle saatlerinde Akrep'teki retro Venüs ile Plüton'un karesiyle boyun ve boğaz çevrene yansıyabilir; boynunu iki yana yavaşça döndürmek ve omuzlarını bırakmak sertliği azaltır. Dördüncü evdeki Mars sabaha karşı Ay'la karşı karşıya geldiği için evde sinirlerin hassas olabilir, akşam sakin bir ortam kur. Günün ilk dakikalarında Ay ve Satürn arasındaki sekstil uykuya destek veriyor. Akşama doğru kurulan Merkür karesi zihinsel yorgunluk getirebilir, ekranı erken kapat. Sıcak içecekler ve hafif bir akşam yemeği tercih et. Gün içinde kısa yürüyüşler ve düzenli su içmek bedenini dengeler. Belini sıcak bir kompresle ısıtmak sertliği azaltır. Sabah birkaç dakika esnemek ve kahveyi öğleden sonraya taşımamak enerjini dengeler. Yeterince su içmeyi unutma.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, öğleye doğru retrodaki Venüs ile Plüton'un karesi altıncı evinde iş gerginliğini mideye taşıyabilir; lifli ve hafif öğünler seç. Üçüncü evdeki Mars sabaha karşı Ay'la karşılaştığında sinirlerin gergin olabilir, el, bilek ve omuz çevrende esneme hareketleri iyi gelir. Gün doğmadan önce Ay ve Satürn'in sekstili bedenini toparlamana yardım ediyor. Akşamın geç saatlerinde Merkür karesi gece geç saate kadar zihninin çalışmasına yol açabilir, yazışmaları erken bırak. Kafeinli içecekleri öğleden sonra azalt, ılık bir bitki çayı iç ve kısa yürüyüşe çık. Yemeklerden sonra kısa bir dolaşma midene yardımcı olur. Omuz ve kollarını ılık suyla rahatlatmak da iyi gelir. Öğünlerini atlamamak sinirlerini sakin tutar. Gece geç saatte telefonu bırakmak uykunu korur.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, duygusal yükün mide ve göğüs çevrene indiği bir günün başlangıcı sende; geriye yürüyen Venüs ile Plüton'un karesi öğle saatlerinde bunu tetikleyebilir. Yemeklerini yavaş ye ve baharat ve yağdan uzak dur. İkinci evdeki Mars sabaha karşı Ay'la karşı karşıya geldiğinde boğaz çevresinde hassasiyet hissedebilirsin, ılık içecekler tercih et. Gece boyunca Ay ve Satürn arasındaki sekstil uykuyu destekliyor. Akşam Merkür karesi sinirleri yorabilir, ekrandan uzak bir saat ayır. Hafif bir yürüyüş, düzenli sıvı alımı ve omuz çevresini ılık duşla gevşetmek de bedenini toparlar. Yemekten hemen sonra uzanmamak mide sıkışmasını azaltır. Tuzlu atıştırmalıkları azaltıp sıvı almak şişkinliği önler. Akşam duşunu ılık al. Akşam ekrandan uzak bir saat ayırmak da rahatlatır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, yakın ilişkilerden gelen baskı öğleye doğru geri giden Venüs ile Plüton karesi altında sırt ve omuz çevrene yansıyabilir. Uzun süre kımıldamadan oturmamak ve omuzları serbest bırakmak rahatlatır. Burcundaki Mars sabaha karşı Ay'la karşı karşıya geldiği için enerjin yüksek olabilir, bu enerjiyi yürüyüşe ya da hafif spora aktar. Şafak sökmeden Ay ve Satürn'in sekstili dokuzuncu evinde boyun ve kalça çevresindeki sertliği azaltmaya yardım ediyor. Akşam Merkür karesi zihinsel yorgunluk yaratabilir, ışıkları erken kıs. Akşam yemeğini hafif tut ve yeterli su iç. Çantanı dengeli taşımak ve sandalyede dik durmak sırtını rahatlatır. Akşam kollarını havaya kaldırıp nazikçe esnemek gevşemene yardım eder. Işıkları erken kısmak da iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, iş baskısının bağırsaklarını ve midene yük bindirebileceği bir gün; Akrep'teki retro Venüs ile Plüton'un karesi öğle saatlerinde bunu hatırlatıyor, lifli yemek ve düzenli öğün sindirimi destekler. On ikinci evdeki Mars sabaha karşı Ay'la karşılaştığında uyku ve dinlenmede bölünme yaşanabilir, geceyi sakin bitir. Sabah olmadan Ay ve Satürn arasındaki sekstil sekizinci evinde stres yönetimine yardım ediyor. Ay ile Merkür'ün akşam karesi el ve bileklerde yorgunluk yaratabilir, parmakları açıp kapatmak iyi gelir. Telefonu uzağa bırak, ılık bir bitki çayı iç ve kısa bir yürüyüş yap. Öğleden sonra on dakikalık bir hava almak ve tatlıya yüklenmemek enerjini dengeler. Sabah gün ışığına çıkmak da güne iyi başlamanı sağlar. Boyun gerginliği için omuzlarını geriye çekip göğsünü aç.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, eğlence ve yaratıcı uğraşların belini ve alt sırtını yorabileceği bir gün; retrodaki Venüs ile Plüton arasındaki kare öğleye doğru bunu hissettirir, sık sık pozisyon değiştirmek ve belini germek rahatlatır. On birinci evdeki Mars sabaha karşı Ay'la karşı karşıya geldiğinde arkadaş ortamında geç saate kalma isteği doğabilir. Gece yarısını geçerken Ay ve Satürn'in sekstili yedinci evinde dinlenmeni destekliyor. Gece yaklaşırken Merkür karesi boğaz ve boyun çevresinde hassasiyet getirebilir, ılık içecekler tercih et. Ev içinde ağır eşya taşırken dizlerini bük. Yeterli su iç ve şekerli atıştırmalıkları azalt. Uyumadan önce beline ılık bir havlu koymak rahatlatır. Yürüyüşe çıkmadan önce kalçanı ve bacaklarını germek kasların esnemesine yardım eder. Gün içinde yeterli su içmeyi unutma.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, burcundaki geriye yürüyen Venüs ile Plüton'un karesi öğleye doğru ev ve aile baskısını baş ve ense çevresini sıkıştırabilir; kısa bir sessizlik ve yavaş nefes basıncı hafifletir. Onuncu evdeki Mars sabaha karşı Ay'la karşılaştığında iş yükü yüzünden uykun bölünebilir. Saat ilerlemeden önce Ay ve Satürn arasındaki sekstil altıncı evinde sağlık rutinini düzene sokmana yardım ediyor. Merkür akşam burcunda kare yaptığı için zihin hızlanabilir, telefonu uzağa bırakıp sıcak su ya da adaçayı iç. Kısa yürüyüşler, düzenli öğünler ve bol su da seni dengeler. Şakaklarına ve alnına parmak uçlarıyla yumuşak dairesel hareketler yapmak baş çevresini rahatlatır. Gözlerini ara ara ekrandan ayırmak ve sabit bir uyku saati tutmak da faydalı. Akşam yemeğini erken yemek uykunu derinleştirir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, söylenmemiş sözlerin gerginliği öğle saatlerinde geri giden Venüs ile Plüton'un karesiyle çene ve boğazında sıkışma yaratabilir; çene kaslarını gevşetmek iyi gelir. Dokuzuncu evdeki Mars sabaha karşı Ay'la karşı karşıya geldiğinde kalça ve uyluk çevresinde hareket isteği artabilir, hafif germe hareketleri yap. Daha gün başlamadan Ay ve Satürn'in sekstili beşinci evinde sırt ve omuzlardaki sertliği azaltıyor. Akşam saatlerinde Merkür'le kurulan kare on ikinci evinde zihnini yorabilir, kısa bir açık hava yürüyüşü ya da ılık bir duş dinlendirir. Akşam yemeğini hafif tut ve yeterince su iç. Omuz çevreni yavaş dairelerle çevirmek ve derin nefes almak gerginliği azaltır. Ellerini bir süre ılık suyla yıkamak yorgunluğu alır. Akşam ışıkları kısıp ekranı azaltmak uykuya geçişi kolaylaştırır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, arkadaş ortamlarında geç saate kalmak öğleye doğru Akrep'teki retro Venüs ile Plüton karesi etkisiyle uykunu bölebilir, erken yatmayı planla. Sekizinci evdeki Mars sabaha karşı Ay'la karşılaştığında bel ve karın çevrende gerginlik bırakabilir, hafif esneme iyi gelir. Günün ilk dakikalarında Ay ve Satürn arasındaki sekstil dördüncü evinde dinlenmeyi destekliyor. Akşam Merkür karesi on birinci evinde grup yazışmalarıyla zihnini yorabilir, telefonu erken bırak. Ellerini ve bileklerini dinlendir, baldır kaslarını ara sıra ger. Sıcak bir akşam yemeği ve bol su da gününü toparlar. Yürürken rahat bir ayakkabı giymek diz ve bileklerini korur. Boynunu iki yana yavaşça eğip bırakmak gerginliği azaltır. Gece uykun için öğünlerini düzenli tut.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, burcundaki Plüton ile retro Venüs arasındaki kare öğle saatlerinde bedeninde yenilenme isteği uyandırırken omuzlarında ve ensende sertlik yaratabilir; saatte bir ayağa kalkıp omuz silkmek ve boynunu çevirmek rahatlatır. Yedinci evdeki Mars sabaha karşı Ay'la karşılaştığında ilişkilerden gelen gerginlik sırtına yansıyabilir. Gün doğmadan önce Ay ve Satürn'in sekstili üçüncü evinde el, bilek ve kollardaki yorgunluğu azaltıyor. Günün kapanışındaki Merkür karesi on ikinci evinde uykuya dalmayı güçleştirebilir, ekranı erken kapat. Kahvaltıda doyurucu besinler tercih et ve gün boyu yeterli su iç. Dizlerini ve bileklerini ısıtarak hareket etmek eklem sertliğini azaltır. Akşam ekranı kapatıp ılık suyla duş almak dinlenmeni derinleştirir. Ayaklarını zaman zaman hareket ettirerek kan akışını canlandır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, zihinsel dağınıklığın ayaklarına ve alt bacaklarına çöken bir yorgunluk olarak hissedilebileceği bir gün; retrodaki Venüs ile Plüton'un karesi öğleye doğru bunu tetikliyor, ayaklarını ılık suyla dinlendirmek iyi gelir. Altıncı evdeki Mars sabaha karşı Ay'la karşılaştığında günlük rutinde sabırsızlık ve bağırsak hassasiyeti yaratabilir, hafif ve sıcak yemekler seç. Gece boyunca Ay ve Satürn arasındaki sekstil ikinci evinde boğaz ve boyun çevrendeki sertliği azaltıyor. Akşam yaklaşırken Merkür karesi dokuzuncu evinde kalça çevresinde yorgunluk bırakabilir, kısa bir germe hareketi yap. Geceleri ekrandan uzak dur. Ayak tabanlarını bir süre yumuşak bir zeminde dolaştırmak yorgunluğu alır. Dışarıdayken ara sıra oturup dinlenmek de faydalı olur. Akşam ılık bir bitki çayı seni rahatlatır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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