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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 19 Ekim Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 19 Ekim Pazartesi gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 19 Ekim Pazartesi gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 19 Ekim Pazartesi gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, öğle saatlerindeki Ay ve Plüton kavuşumu arkadaş ortamlarında ve kalabalıkta kendini yorgun hissettirebilir; Venüs'le kurduğu kare ise baldır ve ayak bileği çevresinde ağırlık bırakabilir. Oturduğun yerde birkaç dakikada bir bacak kaslarını esnetmek dolaşımı hızlandırır. Sabah saatlerindeki Ay ve Neptün sekstili uykuya dair hassasiyeti artırıyor, bu yüzden akşam uzun süre ekranda vakit geçirme. Öğleden sonraki Uranüs üçgeni hareket etme isteği veriyor, kısa bir tempolu yürüyüş zihnini boşaltır. Yeterince su iç, ağır bir öğle yemeğinden kaçın. Akşam ılık bir duşla bacaklarını gevşet. Düzenli bir uyku saati belirlemek de bedenini dengeler. Papatya çayı ve sade bir akşam yemeği gece uykusunu destekler. Ayakkabılarını rahat seçmek de yorgunluğu azaltır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, kariyer evinde Plüton'la kavuşan Ay öğleye doğru iş baskısını boyun ve boğaz çevrene yansıtabilir; yedinci evdeki retro Venüs'le kurduğu kare ise ilişkilerdeki küçük gerginliği omuzlarda biriktirebilir. Başını yavaşça iki yana çevirmek ve omuzlarını geriye açmak sertliği azaltır. İkinci evdeki Uranüs ile öğleden sonraki Ay üçgeni yeni bir spor ya da hareket alışkanlığı için esneklik veriyor, ancak ısınmadan başlama. Gün içinde ılık içecekler tercih et. Akşam hafif bir yemek yemek uykunu derinleştirir. Telefonu ve ekran süreni kısıp erken yatmak da bedenine iyi gelir. Bel çevrene sıcak su torbası koymak ve sabah birkaç dakika esneme yapmak sertliği azaltır. Su tüketimini düzenli tut, kahveyi öğleden sonra azalt.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Plüton'la kavuşan Ay dokuzuncu evinde zihnini uzak planlarla meşgul ederken omuz ve kol çevrende yorgunluk bırakabilir; altıncı evdeki retro Venüs'le kurduğu kare ise iş stresini sindirim sistemine yansıtabilir. Lifli ve hafif öğünler midene iyi gelir. Burcundaki Uranüs'e açılan öğleden sonraki Ay üçgeni sinirlerini canlı tutuyor, bu yüzden kafeinli içecekleri öğleden sonra azalt. Kolların için kısa esneme hareketleri yap, derin bir nefesle omuzlarını bırak. Akşam yürüyüşe çıkıp gün boyu zihninde dönen düşünceleri yavaşlat. Uyumadan önce ışıkları kıs ve su içmeyi unutma. Ağır yemeklerden sonra balkonda ya da bahçede biraz dolaşmak midene yardımcı olur. Gece geç saatte yazışmayı bırakmak ve bol su içmek enerjini dengeler.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, sekizinci evinde Plüton'la kavuşan Ay duygusal yükü mideye indirebilir; beşinci evdeki retro Venüs'le kurduğu kare ise keyif arayışı ile sorumluluk arasında gerginlik yaratabilir. Yemeklerini yavaş ye, baharatlı ve yağlı seçeneklerden uzak dur. On ikinci evdeki Uranüs ile öğleden sonraki Ay üçgeni uyku düzenini hafifçe oynatabilir, bu yüzden akşam sakin bir rutin oluştur. Ilık bir bitki çayı ve kısa bir nefes egzersizi mide bölgendeki sıkışmayı yatıştırır. Yeterli sıvı al, öğün atlama. Hafif bir ev yürüyüşü de iyi gelir. Göğüs kafesini rahatlatmak için omuzlarını yuvarlayıp derin bir nefes vermek ve yemeklerden sonra hemen uzanmamak iyi gelir. Tuzlu atıştırmalıkları azaltmak da şişkinliği önler. Omuz çevreni ılık bir duşla gevşetmeyi unutma.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, ilişkiler evinde Plüton'la buluşan Ay yakın bağlardan gelen baskıyı sırt ve omuz çevrene yansıtabilir; dördüncü evdeki retro Venüs'le kurduğu kare ise evde dinlenmekte zorlanmana yol açabilir. Uzun süre aynı pozisyonda kaldıysan sırtını germek ve omuzlarını gevşetmek rahatlatır. On birinci evdeki Uranüs ile öğleden sonraki Ay üçgeni arkadaşla yapılacak hafif bir hareket planını destekliyor. Akşam yemeğini erken ye, tuzlu ve ağır besinleri azalt. Ev içinde kısa bir yürüyüş ve ılık bir duş bedenini toparlar. Gün boyunca su tüketimini artırıp ekrandan gözlerini dinlendirmek de faydalı. Ağır çantaları tek omuzda taşımamak ve masa başında dik oturmak sırt yükünü azaltır. Akşam yavaş tempolu bir esneme yapıp ışıkları erken kısmak da iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, altıncı evinde Plüton'la kavuşan Ay iş yükünü bağırsak ve mide çevrene yansıtabilir; üçüncü evdeki retro Venüs'le kurduğu kare ise zihinsel yorgunluğu eller ve kollarda hissettirebilir. Lifli bir kahvaltı yapmak ve yemekleri düzenli saatlerde yemek sindirimi destekler. Kariyer evindeki Uranüs'e açılan öğleden sonraki Ay üçgeni iş temposunun hızlanmasına işaret ediyor, kısa molalar vermeyi unutma. Bileklerini çevirmek ve parmaklarını açıp kapatmak klavye ya da telefon yorgunluğunu azaltır. Akşam ılık bir bitki çayı iç, sekizinci evdeki Neptün uykuya dalmayı güçleştirebilir, bu yüzden ışıkları erken kıs. Öğle yemeğinden sonra kısa bir yürüyüşe çıkmak ve şekerli atıştırmalıkları azaltmak enerjini dengeler. Gece yemeği hafif olursa uykun düzene girer. Gün içinde kısa bir esneme molası vermek de yeterli.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, beşinci evinde Plüton'la kavuşan Ay eğlence ve yaratıcı uğraşlara fazla enerji harcatabilir; ikinci evdeki retro Venüs'le kurduğu kare ise bel ve alt sırt çevrende yorgunluk bırakabilir. Oturduğun yerde sık sık pozisyon değiştirmek ve belini hafifçe germek rahatlatır. Dokuzuncu evdeki Uranüs ile öğleden sonraki Ay üçgeni hareket ihtiyacını artırıyor, yarım saatlik tempolu bir yürüyüş iyi gelir. Gün içinde şekerli atıştırmalıkları azaltıp meyve tercih et. Akşam sıcak bir çorba içip erken yatmak bedenini toparlar. Yedinci evdeki Neptün gece dalgınlık yaratabilir, ekran süreni kısalt. Ev içinde ağır eşya taşırken dizlerini bükmek ve sık sık oturup dinlenmek bel yükünü azaltır. Belini ılık bir havluyla ısıtmak da uyumadan önce rahatlatır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, ev ve aile evinde Plüton'la kavuşan Ay iç gerginliği baş ve boyun çevrene yansıtabilir; burcundaki retro Venüs'le kurduğu kare ise duygusal yorgunluğu bedeninde hissettirebilir. Birkaç dakikalık sessizlik ve derin nefes bu basıncı hafifletir. Sekizinci evdeki Uranüs ile öğleden sonraki Ay üçgeni uykuda hafif bir dalgalanma getirebilir, akşam telefonu uzağa bırakmak uykunu korur. Su ve düzenli öğünlerle bedenini destekle. Sabahki Neptün sekstili için güne kısa bir esneme ile başlamak güzel olur. Boynuna ılık bir havlu koymak da gevşemene yardım eder. Alnına ve şakaklarına hafif bir masaj yapmak baş çevresindeki basıncı azaltır. Akşam yemeğini erken yemek uykunu derinleştirir. Ekrandan gözlerini ara sıra dinlendir. Hafta başına hazırlık için uyku saatini sabit tut.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, üçüncü evinde Plüton'la buluşan Ay yoğun yazışma ve konuşma trafiğiyle el, bilek ve parmaklarını yorabilir; on ikinci evdeki retro Venüs'le kurduğu kare ise zihnini dinlendirme ihtiyacını artırıyor. Her saat başı ellerini silkelemek ve bileklerini döndürmek rahatlatır. Yedinci evdeki Uranüs ile öğleden sonraki Ay üçgeni hareketli bir gün planını destekliyor, kısa bir yürüyüş zihnini toparlar. Beşinci evdeki Neptün akşam iştahını dalgalandırabilir, yemek saatlerini düzenli tut. Gün boyu yeterince su iç. Akşam ışıkları kısmak ve ekran süreni azaltmak uykuya geçişi kolaylaştırır. Ellerini ılık suyla yıkayıp hafifçe ovmak yorgunluğu alır. Akşam yemeğinde hafif besinler seçmek ve gece ekrandan uzak durmak uykunu korur. Kısa bir esneme ile günü bitirmek de rahatlatır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, ikinci evinde Plüton'la kavuşan Ay boğaz, çene ve ense çevrende gerginlik bırakabilir; on birinci evdeki retro Venüs'le kurduğu kare ise arkadaş ortamlarında geç saatlere kalmanın uykunu bozabileceğini hatırlatıyor. Çene kaslarını rahatlatmak için dişlerini ayırıp çeneni serbest bırakmak iyi gelir. Altıncı evdeki Uranüs ile öğleden sonraki Ay üçgeni iş temposunu hızlandırabilir, bu yüzden küçük molalar ver. Dördüncü evdeki Neptün akşam halsizlik yaratabilir, evde sıcak bir yemek ve ılık bir duş seni toparlar. Gün içinde su tüketimini artır, geç saatte kafein alma. Boynunu yavaşça öne ve yana eğmek gerginliği azaltır. Gece uykunu korumak için telefonu erken bırak, gün içinde atıştırmalıkları azaltıp öğünlerini düzenli tut. Hafta başı için erken bir uyku planı yap.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay burcuna geçip Plüton'la kavuşurken bedeninde yenilenme isteği uyandırıyor; ancak kariyer evindeki retro Venüs'le kurduğu kare iş yükünü omuz ve ense çevrene yansıtabilir. Çalışırken saatte bir ayağa kalkıp omuz silkmek ve boynunu yavaşça çevirmek sertliği azaltır. Beşinci evdeki Uranüs ile öğleden sonraki Ay üçgeni yeni bir hareket alışkanlığını denemek için güzel bir zaman, hafif bir tempo seç. Üçüncü evdeki Neptün zihnini dağıtabilir, kısa bir nefes egzersizi iyi gelir. Kahvaltıda yulaf ve yoğurt gibi doyurucu besinler tercih et, öğünlerini düzenli tut. Akşam telefonu erkenden bırakıp ılık bir duş al. Gün boyunca bol su iç. Bacaklarını arada bir sallayarak dolaşımı hareketlendir. Sabah güne hafif bir esneme ile başlamak da iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, on ikinci evinde Plüton'la kavuşan Ay dinlenme ve yalnız kalma ihtiyacını artırıyor; dokuzuncu evdeki retro Venüs'le kurduğu kare ise zihinsel dağınıklığı ayaklarında ve alt bacaklarda ağırlık olarak hissettirebilir. Akşam ayaklarını ılık suyla dinlendirmek ve rahat bir ayakkabı giymek bu yükü hafifletir. Dördüncü evdeki Uranüs ile öğleden sonraki Ay üçgeni evde kısa bir germe hareketini destekliyor. İkinci evdeki Neptün sabah saatlerinde uyku sersemliği yaratabilir, güne yavaş başla. Yeterince sıvı al, akşam geç saatte ağır yemekten kaçın. Uyurken ayaklarının altına ince bir yastık koymak şişliği azaltır. Ayak parmaklarını yavaşça kıpırdatmak ve tabanlarını masaj topuyla gevşetmek yorgunluğu alır. Dışarı çıkmadan önce kısa bir ısınma da faydalı. Erken uyumaya özen göster.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
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