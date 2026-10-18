Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 19 Ekim Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Akrep, ev ve aile evinde Plüton'la kavuşan Ay iç gerginliği baş ve boyun çevrene yansıtabilir; burcundaki retro Venüs'le kurduğu kare ise duygusal yorgunluğu bedeninde hissettirebilir. Birkaç dakikalık sessizlik ve derin nefes bu basıncı hafifletir. Sekizinci evdeki Uranüs ile öğleden sonraki Ay üçgeni uykuda hafif bir dalgalanma getirebilir, akşam telefonu uzağa bırakmak uykunu korur. Su ve düzenli öğünlerle bedenini destekle. Sabahki Neptün sekstili için güne kısa bir esneme ile başlamak güzel olur. Boynuna ılık bir havlu koymak da gevşemene yardım eder. Alnına ve şakaklarına hafif bir masaj yapmak baş çevresindeki basıncı azaltır. Akşam yemeğini erken yemek uykunu derinleştirir. Ekrandan gözlerini ara sıra dinlendir. Hafta başına hazırlık için uyku saatini sabit tut.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…