Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 17 Ekim Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Boğa, Oğlak'taki Ay uzun bir yolculuğa ya da uzun yürüyüşe çıkma isteği uyandırıyor; on ikinci evindeki Satürn'e öğle sonrasında açılan kare ise dinlenmeyi ihmal edersen belinde ve dizlerinde ağırlık yaratabilir. Araçla yola çıkacaksan her saatte bir mola verip bacaklarını germek kan dolaşımını rahatlatır. Rahat bir ayakkabı seçmek ve yanına su almak da önemli. Akşam evde sessiz bir saat geçirmek sinirlerini dinlendirir. Sabaha karşı yumuşayan Ay ve Venüs uyumu uykunu derinleştirir, bu yüzden geç saate kadar ekran başında kalma. Hafif bir akşam yemeği seç. Bel bölgene sıcak kompres uygulamak sertliği azaltır. Hafta sonu için uzun bir uyku saati ayır. Yolculukta bol su içmeyi unutma. Sırtına destek yastığı koy.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…