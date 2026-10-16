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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 17 Ekim Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 17 Ekim Cumartesi gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 17 Ekim Cumartesi gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 17 Ekim Cumartesi gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, burcundaki Satürn'e öğlenin ardından Ay'ın açtığı kare kafa, ense ve çene çevresinde gerginlik yaratabilir; yoğun düşünme ve sorumluluk hissi dişlerini sıkmana neden olabilir. Sıcak bir duş, ensene konan ılık havlu ve kısa bir yürüyüş bu gerginliği çözer. Kariyer evinden geçen Ay hafta sonunda bile iş yazışmalarını açık tutmana yol açabilir, ekrandan birkaç saat uzak kalmak başını dinlendirir. Sabaha karşı Ay'ın Venüs'le sekstili uykunu rahatlatıcı kılıyor, ama kafeinli içecekleri öğleden sonra azaltman gerekiyor. Gün içinde bol su iç ve düzenli öğün ye. Akşamı sakin geçirmeye çalış. Çene kaslarını gevşetmek için hafifçe ağzını açıp kapatmak da iyi gelir. Baş ağrısı sürerse kısa bir ara ver.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Oğlak'taki Ay uzun bir yolculuğa ya da uzun yürüyüşe çıkma isteği uyandırıyor; on ikinci evindeki Satürn'e öğle sonrasında açılan kare ise dinlenmeyi ihmal edersen belinde ve dizlerinde ağırlık yaratabilir. Araçla yola çıkacaksan her saatte bir mola verip bacaklarını germek kan dolaşımını rahatlatır. Rahat bir ayakkabı seçmek ve yanına su almak da önemli. Akşam evde sessiz bir saat geçirmek sinirlerini dinlendirir. Sabaha karşı yumuşayan Ay ve Venüs uyumu uykunu derinleştirir, bu yüzden geç saate kadar ekran başında kalma. Hafif bir akşam yemeği seç. Bel bölgene sıcak kompres uygulamak sertliği azaltır. Hafta sonu için uzun bir uyku saati ayır. Yolculukta bol su içmeyi unutma. Sırtına destek yastığı koy.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, sekizinci evden geçen Ay sindirimde ve uyku düzeninde hafif bir dalgalanma yaratabilir; ortak bir sofrada ya da dışarıda yemek yiyorsan ağır ve yağlı seçeneklerden kaçınmak midene iyi gelir. Satürn karesi öğlenin ardından omuzlarına ve üst sırtına ağırlık bindirebilir, kısa esneme araları ver. Altıncı evdeki Venüs retrosu iş stresini bağırsaklara yansıtabilir, lifli ve hafif öğünler tercih et. Akşam sıcak bir bitki çayı içip ışıkları kısmak dinlenmeni kolaylaştırır. Hafta sonu için düzenli bir uyku saati belirlemek de enerjini dengeler. Yemekten sonra on dakikalık hafif bir yürüyüş sindirimi hızlandırır. Gece geç saate kadar süren yazışmaları sonlandırmak uykunu düzenler. Yemekten sonra bir bardak su içmek hazmı kolaylaştırır. Öğle yemeğini atlamamak enerjini dengede tutar.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, kariyer evindeki Satürn'e öğlenin ardından açılan kare ayakta geçen uzun saatlerin dizlerinde ve ayak bileklerinde yorgunluk bırakmasına neden olabilir; oturduğun her fırsatta bacaklarını yukarıda tutmak şişkinliği önler. Yedinci evden geçen Ay ilişkilerden gelen küçük gerginliklerin göğüs ve mide çevresinde sıkışma yaratmasına yol açabilir, derin nefes almak ve yemeği yavaş yemek iyi gelir. Retroya giren Venüs beşinci evinde eski bir duyguyu çarpıntıya çevirebilir, sakin bir yürüyüş yatıştırır. Akşam ılık bir duş al. Bol su iç ve tuzlu atıştırmalıkları azalt. Ayaklarına destek veren bir ayakkabı giymek bacak yorgunluğunu hafifletir. Yatmadan önce dizlerini ve ayak bileklerini nazikçe çevir. Göğüs kafesini germek için kollarını iki yana açıp yavaş nefes ver.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, altıncı evinden geçen Ay iş ve ev rutinini yoğunlaştırıyor; öğlenin ardından Satürn karesi sırt ve omuz çevresinde sertlik yaratabilir. Uzun süre aynı pozisyonda çalışıyorsan her saat başı kalkıp kollarını yukarı uzatmak gerginliği çözer. Dokuzuncu evdeki Satürn uzun yolculuklarda boyun yorgunluğunu hatırlatıyor, yastık kullanmak ve sık mola vermek yeterli. Dördüncü evdeki Venüs retrosu ev ortamında yorgunluğu artırabilir, hafta sonu için küçük bir dinlenme saati ayır. Gün içinde su tüketimini artır. Akşam yemeğini erken yemek uykuyu kolaylaştırır. Omuz çevresine ılık duş almak ve hafifçe esnemek kasları gevşetir. Ağır şeyleri tek elle taşımaktan kaçın. Öğle arasında on dakikalık bir yürüyüş dolaşımı hızlandırır. Akşam hafif bir tempoyla evde dolaşmak da yeter.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, sekizinci evindeki Satürn'e öğle sonrasında Ay'ın açtığı kare stresin karın bölgesinde, özellikle mide ve bağırsak çevresinde hassasiyet yaratmasına neden olabilir. Yemekleri yavaş yemek, baharat ve kafeini azaltmak ve ılık bir bitki çayı içmek midene iyi gelir. Beşinci evden geçen Ay hareketli bir akşam isteği doğurabilir, ağır yemekli bir programdan kaçınmak uykunu korur. Üçüncü evdeki Venüs retrosu telefon başında geçen uzun saatleri yorgunluğa çevirebilir, ekran sürenizi kısıp kısa bir yürüyüş yapmak iyi gelir. Bol su iç ve düzenli saatlerde yemek ye. Karnına ılık bir kompres koymak kramp hissini yatıştırır. Gün sonunda lifli bir sebze yemeği tercih et. Gece geç yemek yememeye çalış. Akşam yemeğinden sonra kısa bir yürüyüş sindirimi hızlandırır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, dördüncü evinden geçen Ay hafta sonunda ev temizliği, taşıma ya da düzenleme işlerini artırıyor; yedinci evindeki Satürn'e öğlenin ardından açılan kare eğilip kalkarken bel ve kalça çevresindeki kaslarda gerginlik yaratabilir. İşleri parçalara bölmek ve ağır şeyleri dizlerini bükerek kaldırmak bu riski azaltır. Soğuk zeminde yalın ayak dolaşmamak ayaklarını ve bağışıklığını korur. Retrodaki Venüs ikinci evinde şekerli yiyeceklere yönelimini artırabilir, yanında meyve taşıyarak bunu dengeleyebilirsin. Akşam ılık bir çorba ve erken yatış seni toparlar. Ev işi arasında kısa bir su molası vermeyi unutma. Gece belini sıcak bir havluyla ısıtmak uykuya geçişi kolaylaştırır. Hafta sonu için bir dinlenme saati ayır. Dinlenirken bacaklarını yukarı kaldırıp birkaç dakika yat.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, üçüncü evinden geçen Ay telefon, mesaj ve kısa görüşme trafiğini artırıyor; altıncı evindeki Satürn'e öğlenin ardından açılan kare uzun süre aynı pozisyonda yazı yazmaktan el, bilek ve parmaklarda yorgunluk yaratabilir. Her saat başı ellerini açıp kapatmak ve bileklerini çevirmek bu yükü azaltır. Akrep'te geri giden Venüs duygusal yorgunluğu bedene yansıtabilir, akşamı yalnız ve sessiz geçirmek iyi gelir. Merkür retrosu yaklaşırken zihnin hızlanabilir, uyumadan önce telefonu uzağa bırakmak uykunu korur. Yeterli su içmeyi unutma ve öğünlerini düzenli ye. Parmak uçlarını ılık suya tutmak ya da hafif bir el masajı yapmak gevşemeni sağlar. Omuz ve ense bölgesini de esnet. Gün içinde kısa bir yürüyüşle gözlerini ekrandan dinlendir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, beşinci evindeki Satürn'e öğlenin ardından Ay'ın açtığı kare sırtında, kürek kemiklerinin çevresinde ve göğüs bölgende sıkışma hissi yaratabilir; omuzlarını geriye açıp derin nefes almak rahatlatır. İkinci evden geçen Ay iştahı ve atıştırma isteğini artırabilir, kafeinli içecekleri sınırlamak çarpıntı hissini azaltır. On ikinci evdeki Venüs retrosu içine kapanma isteği doğurabilir, kısa bir açık hava yürüyüşü ruh halini dengeler. Akşam sıcak bir duş al. Gün içinde yeterince su iç ve düzenli bir uyku saati koru. Üst sırtını duvara yaslayıp kollarını yukarı kaldırarak kısa bir germe hareketi yapmak sıkışmayı çözer. Akşam yemeğini erken ye. Kalp atışın hızlanırsa oturup birkaç dakika dinlen. Derin ve yavaş nefes alıp vermek de iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay burcunda ilerlerken enerjin dalgalanabilir; dördüncü evindeki Satürn'e öğlenin ardından açılan kare keyifsizlik ya da halsizlik hissi bırakabilir. Sabah gün ışığına çıkmak, kısa bir yürüyüş yapmak ve sıcak bir kahvaltı etmek bu hissi azaltır. On birinci evdeki Venüs retrosu arkadaş ortamındaki küçük kırgınlıkları yorgunluğa çevirebilir, sevdiğin biriyle kısa bir sohbet moralini toparlar. Hafta sonu uyku saatini çok kaydırmamaya dikkat et. Gün içinde yeterince su iç. Akşam yemeğinde protein ve sebze dengesini koru. Ev içinde sevdiğin bir müziği açıp gevşeme egzersizi yapmak da iyi gelir. Telefonu akşam erken kapatmayı dene. Gün içinde bir süre güneş ışığında kalmak ruh halini toparlar. Sıcak bir bitki çayı akşamını yumuşatır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, on ikinci evden geçen Ay dinlenme ihtiyacını artırıyor; üçüncü evindeki Satürn'e öğlenin ardından açılan kare uzun süre oturmaktan baldırlarında ve ayak bileklerinde ağırlık ya da kramp yaratabilir. Her saat başı birkaç dakika dolaşmak ve baldır kaslarını germek dolaşımı rahatlatır. Yeterli su içmek ve muz ya da yoğurt gibi besinlere yer vermek kas gerginliğini azaltır. Kariyer evindeki Venüs retrosu iş stresini omuzlara yansıtabilir, akşam ılık bir havluyla ısıtmak iyi gelir. Gece telefonu erkenden bırakmak uykuya geçişi kolaylaştırır. Yatarken bacaklarını yastıkla biraz yukarı kaldırmak şişliği önler. Sabah kalkınca ayak bileklerini çevirerek ısıt. Dar ayakkabı ve çoraplardan kaçınmak dolaşıma yardımcı olur. Akşam bacaklarını ılık suyla dinlendir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, on birinci evden geçen Ay arkadaş toplantılarında uzun süre ayakta kalmana ya da geç saatlere kadar dışarıda olmana yol açabilir; ikinci evindeki Satürn'e öğlenin ardından açılan kare ayaklarında ve ayak tabanlarında yorgunluk bırakabilir. Rahat ayakkabı seçmek ve akşam ayaklarını ılık suyla dinlendirmek bu yükü hafifletir. Dokuzuncu evdeki Venüs retrosu zihinde dağınıklık yaratabilir, kısa bir nefes egzersizi iyi gelir. Soğuk havada kalın giyinmek bağışıklığını korur. Gün içinde yeterince su iç ve geç saatte ağır yemek yemekten kaçın. Ayak tabanını bir top üzerinde yuvarlayarak masaj yapmak kasları gevşetir. Dışarıda geçireceğin saatlerde uzun süre aynı yerde ayakta durmamaya özen göster. Erken uyumaya çalış. Gece ayaklarını yastık üzerinde yukarıda tutmak şişliği önler.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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