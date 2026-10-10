Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 11 Ekim Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Balık, gündüz Ay'ın ortak kaynaklar evinde olması stresi bel ve alt karın bölgene yansıtabilir, sıcak bir uygulama rahatlatır. Ay Akrep'e kaydıktan sonra kalça ve uyluk bölgesinde hafif bir gerginlik yaratabilir, kısa bir yürüyüşle kan dolaşımını hızlandır. Mars'ın günlük iş evindeki etkisi baş ağrısı ve kas yorgunluğuna yol açabilir, her saat başı kısa mola ver. Neptün'ün para evindeki etkisi maddi kaygıyı boyun ve omuzlarına yükleyebilir, omuz çevirme ve derin nefes iyi gelir. Ayaklarını sıkan dar ayakkabılardan kaçınmak ve sıcak bir ayak banyosu yapmak dolaşımı rahatlatır. Bol sıvı ve yeterli protein almak enerjini sabit tutar. Yatmadan önce sakin bir müzik ve ılık bir içecek uykuna destek olur.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…