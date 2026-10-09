Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 10 Ekim Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Boğa, günlük rutinini ve beslenme düzenini yenilemek için Yeniay seni doğru yere çağırıyor; bağırsak ve sindirim sisteminde hafif bir düzensizlik fark edebilirsin. Sabah Ay'ın Satürn'le karşıtlığı gizli kalmış bir yorgunluğu ve boyun ve enseindeki kasılmayı görünür kılıyor, ensene sıcak bir havlu koymak rahatlatır. Yöneticin Venüs retroda olduğu için tatlı ve atıştırmalıklara yönelme isteğin artabilir; yanına kuruyemiş ve meyve almak bu isteği yönetir. Öğünleri aynı saatlerde yemek sindirimi destekler. Akşam on beş dakikalık bir yürüyüş hem gerginliği hem sindirim yükünü azaltır. Gece Venüs ile Mars'ın karesi uykunu bölebilir, odanı serin tutmak yardımcı olur. Boynunu sıkan atkı ya da yakalardan uzak durmak ense kaslarını rahatlatır. Yatmadan önce birkaç dakika boyun egzersizi yapmak da gevşemene yardım eder.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…