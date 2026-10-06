Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 7 Ekim Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Mars'ın Uranüs'le kurduğu açı bugün Aslan'a yüksek bir enerji veriyor, ama bu coşkuyla ısınmadan harekete başlamak sırt ya da kalp bölgesinde bir zorlanmaya yol açabilir. Ay'ın Başak'a geçmesi ise seni daha ölçülü ve planlı hareket etmeye itiyor; bugün spor yaparken ara vermek de bir zayıflık değil. Günü bir gerinme hareketiyle kapatmak faydalı olur.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…