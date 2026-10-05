Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 6 Ekim Salı Günün Nasıl Geçecek?

Ay'ın Aslan'da Jüpiter'le kavuşması bugün Koç'a bol enerji veriyor, ama bu bolluk abartıya da kolayca dönüşebilir; spor yaparken ya da yeni bir aktiviteye başlarken sınırını bilmek baş ağrısı veya kas zorlanmasını önler. Aynı anda Akrep'te buluşan Merkür ve Venüs, içine attığın bir duyguyu dışa vurmanı kolaylaştırıyor; bunu bastırmak yerine konuşmak bugün bedenine de iyi gelir. Akşam saatlerinde kısa bir yürüyüş günü dengeli kapatmana yardımcı olur.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…