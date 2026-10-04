Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 5 Ekim Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Akrep, hem Merkür hem retrodaki Venüs kendi burcunda olduğu için bugün duygusal yoğunluğun bedenine de yansıyabilir; öğleden sonraki gergin açı özellikle karın bölgesinde bir sıkışma hissi yaratabilir, derin ve yavaş nefes almak bu hissi hafifletir. Ay'ın Aslan'da Mars'la kavuşması seni fazla çalışmaya itebilir, dinlenmeyi ihmal etme. Akşam saatlerinde Satürn'ün desteğiyle iç dünyandaki gerginlik dağılıyor; sıcak bir duş ya da sessiz bir ortamda geçirdiğin zaman bugün sana en çok iyi gelen şey.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…