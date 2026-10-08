Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 9 Ekim Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Terazi, Ay'ın burcuna geçmesi enerjini ve bedenine verdiğin önemi artırıyor, bu da yeni bir sağlıklı alışkanlık başlatmak için güzel bir zemin hazırlıyor. Yeniay'a bir gün kalmışken yarınki başlangıç için bugünden plan yapmak motivasyonunu yükseltir. Bel ve böbrek bölgen hassas olabileceği için yeterince su içmek ve uzun süre aynı pozisyonda oturmamak önemli. Öğleden sonra Ay'ın Neptün'le karşıtlığı dikkat dağınıklığı ve hafif bir bitkinlik yaratabilir, kısa bir mola işini görür. Retrodaki Venüs tatlıya olan isteğini artırabilir, yanına meyve almak bu isteği yönetmeni kolaylaştırır. Cildin de bugün ilgi bekliyor, bol su ve nemlendirici ona iyi gelir. Bel bölgeni ısıtan hafif bir yoga ya da germe hareketi biriken kasılmayı çözer. Sessiz bir ortamda geçirdiğin yarım saat bile seni toparlar.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…