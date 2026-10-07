article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 8 Ekim Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 8 Ekim Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Genel Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 8 Ekim Perşembe gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 8 Ekim Perşembe gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 8 Ekim Perşembe gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay'ın Başak'ta boşlukta ilerlemesi günün temposunu yavaşlatıyor, bu yüzden yoğun bir antrenman yerine hafif bir yürüyüş sana daha çok yarar sağlar. Masa başında uzun süre kalıyorsan boyun ve omuzlarında sertlik hissedebilirsin; saat başı ayağa kalkıp omuzlarını çevirmek bu gerginliği azaltır. Dünkü Mars ve Uranüs uyumundan kalan fazla enerji uykuya dalmanı zorlaştırabilir, bu yüzden akşam kafeinli içecekleri erkenden bırakmak ve yatmadan önce ekrana bakmamak iyi gelir. Öğle yemeğini acele etmeden yersen gün içindeki baş ağrısı riskin de azalır. Başın sık sık zonkluyorsa gün boyu yeterli su içtiğinden emin ol, çünkü hafif susuzluk da bu şikâyeti tetikler. Akşam yemeğinden sonra on dakikalık sakin bir yürüyüş hem sindirimini hem uykunu destekler. Bugün bedenin senden kısa ama düzenli molalar istiyor.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, boğaz ve boyun bölgen bugün diğerlerine göre daha hassas olabilir; Başak'taki boşlukta Ay seni hafif beslenmeye ve rutinine dönmeye çağırıyor. Tatlı ve atıştırmalıklara uzanma isteğin artabilir, yöneticin Venüs'ün retroda olması duygusal yeme eğilimini güçlendiriyor; çantana meyve ya da kuruyemiş koymak bu isteği yönetmeni kolaylaştırır. Sıcak bir bitki çayı boğazını rahatlatır, akşam hafif bir yürüyüş de gün boyu birikmiş gerginliği alır. Boynunu çok sıkan atkı ya da yakalardan uzak durmak, ense kaslarının rahat nefes almasını sağlar. Geç saatte ağır yemek yemekten kaçın, çünkü sindirimin bugün her zamankinden yavaş çalışıyor. Yatmadan önce birkaç dakika boyun egzersizi yapıp erken uyumak yarın daha dinç uyanmanı sağlar.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, eller, kollar ve omuzlar bugün senin hassas noktaların. Telefon ya da klavyeyle uzun süre uğraşıyorsan bileklerini her saat başı kısaca çevir ve omuzlarını geriye doğru aç. Uranüs'ün senin burcunda olması zihnini hızlandırıyor, Ay'ın Başak'taki boşluğu ise bunu bedene yansıtıp huzursuzluğa çevirebilir; derin nefes alıp vermek için günde iki kez beş dakika ayır. Akşam yemeğini ev ortamında sakin yemek ve odandaki ışığı erkenden kısmak uykuna yardımcı olur. Ev işleri sırasında ani hareketlerle bileğini ya da sırtını zorlamamaya da dikkat et. Akciğerlerini rahatlatmak için pencereyi açıp gün içinde birkaç kez temiz hava almak, zihnindeki hız hissini yavaşlatmana yardım eder. Gün sonunda ellerini ılık suyla ovmak da kaslarını gevşetir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, mide bölgen bugün stresten çabuk etkileniyor. Telefon ve mesaj trafiğinin yoğun olduğu bir günde yemek yerken ekrana bakmak hızlı yemeye ve hazımsızlığa yol açabilir; öğünlerde telefonu kenara bırakmak midene iyi gelir. Ay'ın boşlukta olması sindirim sistemini yavaşlatabilir, bu yüzden hafif ve sıcak yemekleri tercih et. Mars'ın Aslan'daki konumu sırtında ve göğüs bölgende gerginlik yaratabilir; ağır bir şey kaldırırken dizlerini bükmek belini korur. Akşam on dakikalık yumuşak bir esneme hareketi hem kaslarını hem sinirlerini rahatlatır. Reflü ya da yanma hissin varsa gece geç saatte yemek yemekten ve yattıktan hemen sonra uzanmaktan kaçın. Bol su içmeyi de ihmal etme.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, burcundaki Mars sana yüksek bir enerji veriyor, ama Mars'ın dünkü Uranüs uyumundan kalan heves seni dinlenmeden yeni bir tempoya sokabilir. Kalp bölgen ve sırtın zorlanmasın diye sporda yoğunluğu kademeli artır. Ay'ın Başak'taki sessiz gezintisi bugün ağır yemek ve alkolden uzak durmanı destekliyor; sindirimin hafif öğünlerle çok daha rahat çalışır. Para ve geçim konularındaki düşünceler kalp atışını hızlandırırsa birkaç derin nefes ve kısa bir ara gerginliği azaltır. Akşamları ızgara sebze ve yoğurt gibi hafif seçenekler rahat uyumanı sağlar. Sırtını dik tutarak oturmak ve omurganı uzatan hafif esnemeler yapmak, kalp çevresindeki yükü de azaltır. Gün içinde kısa bir yürüyüşle güneş görmek de moralini yükseltir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay bugün senin burcunda ve boşlukta olduğu için bedeninin verdiği küçük işaretleri çok iyi duyuyorsun. Midendeki hassasiyet ya da düzensiz bağırsak çalışması sana ipucu veriyor; lifli gıdaları artırmak ve öğünleri düzenli saatlerde yemek iyi gelir. Mükemmeliyetçi yönün seni dinlenmeden çalışmaya itebilir, molasız çalışmak yerine kısa aralar vermek enerjini korur. Merkür ile Venüs'ün Akrep'teki yakınlığı yazışma trafiğinde sinirlerini yorabilir, baş ağrısına karşı ekran süreni kısmak yardımcı olur. Akşam sıcak bir banyo kasılan boynunu ve omuzlarını çözer. Probiyotik içeren yoğurt ya da kefir gibi besinler bağırsak florana destek olur. Gün içinde sadece su ve bitki çayı içmek de sindirimini rahatlatır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün bedenin ve zihnin dinlenmeye ihtiyaç duyuyor. Ay'ın Başak'ta boşlukta ilerlemesi sana yavaşlama izni veriyor; Yeniay'a yaklaşırken yeni bir sağlıklı alışkanlığı şimdiden planlamak için güzel bir gün. Uykunu düzenlemek için yatış saatini sabitle ve yatmadan önce odayı serinletmeyi dene. Bel ve böbrek bölgen hassas olabilir, bu yüzden gün içinde yeterince su içmek ve uzun süre aynı pozisyonda oturmamak önemli. Retrodaki Venüs seni tatlıya ve rafine karbonhidrata yönlendirebilir; yanında meyve bulundurmak bu isteği yönetmeni kolaylaştırır. Bel bölgeni ısıtan hafif bir yoga ya da germe hareketi, gün boyu biriken kasılmayı çözer. Sessiz bir ortamda geçirdiğin yarım saat bile seni toparlar.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Merkür ile Venüs'ün senin burcunda yan yana durması duygusal yoğunluğu bedenine yansıtabilir; özellikle alt karın bölgesinde ve bağırsaklarda hassasiyet hissedebilirsin. Bu yoğunluğu içinde tutmak yerine hareketle dışarı vurmak iyi gelir, tempolu bir yürüyüş ya da hafif bir yüzme işe yarar. Ay'ın boşluk dönemi arkadaş buluşmalarında fazla yemek yemeye ve geç saate kalmaya yol açabilir; uykunu kısmamak bağışıklığını korur. Baharatlı ve ağır yemekleri biraz azaltmak sindirimini rahatlatır. Kendini kötü hissettiğinde bunu bastırmak yerine güvendiğin biriyle konuşmak, bedensel gerginliğin de çözülmesine yardım eder. Bol su içmek ve akşam yemeğinden sonra on dakika yürümek bağırsaklarının düzenli çalışmasını da destekler.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, kariyer yoğunluğu bugün bedenine kalça, uyluk ve bacak bölgesindeki gerginlik olarak yansıyabilir. Uzun toplantılarda ve masa başında sürekli aynı pozisyonda kalmak yerine her saat başı kalkıp birkaç adım atmak bacaklarını rahatlatır. Ay'ın Başak'taki boşluğu yeni bir spora ya da diyete bugün başlamak için uygun değil; planı hazırlayıp başlangıcı yarına bırak. Gizli bir kaygı uykunu bozabilir, bu yüzden yatmadan önce ertesi günün listesini kâğıda yazıp bırakmak zihnini susturur. Karaciğerini yormayan hafif yemekler seç, akşam yemeğinden sonra ılık bir bitki çayı içmeyi dene. Kalça ve bacak kaslarını gevşetmek için akşamları ayaklarını biraz yukarıda tutarak beş dakika dinlenmek dolaşımı rahatlatır. Bol yeşillik ve taze meyve de bugün sana enerji verir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, diz ve eklemlerin bugün her zamankinden daha hassas olabilir; öğrenme ve araştırma ile geçen uzun saatler kalça ve sırt bölgende sertlik yaratıyor. Her saat başı ayağa kalkıp esneme yapmak seni rahatlatır. Boşlukta Ay bedeninin yavaşladığını hissettiriyor, bu yüzden yoğun bir spor yerine yürüyüş ya da hafif esneme tercih et. Mars'ın ortak paralar alanında olması ekonomik kaygıyı artırıp omuzlarına yük bindirebilir; bunun için kısa bir nefes egzersizi yararlı. D vitamini kaynaklarına dikkat etmek ve erken yatmak sonbahar yorgunluğunu hafifletir. Dizlerine binen yükü azaltmak için merdiven yerine mümkünse asansörü seçmek ve ayakkabılarının tabanını gözden geçirmek de iyi gelir. Sırt çantası taşıyorsan ağırlığı iki omuza eşit dağıt.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, ortak hesaplar ve iş yerindeki yük zihnini fazla meşgul ediyor, bu da bugün gerilim tipi baş ağrısı ve omuz kasılması olarak ortaya çıkabilir. Çalışırken her saat başı gözlerini ekrandan kaldırıp uzağa bakmak ve bileklerini çevirmek fayda sağlar. Ay'ın majör açı yapmadığı bu günde bedenin de ağır işleyebilir; dolaşım ve baldır bölgene dikkat edip uzun süre ayakta ya da oturur durumda kalmaktan kaçın. Retrodaki Venüs kariyerdeki bir stresi bedenine taşıyabilir, akşamları kısa bir yürüyüşle günü kapatmak iyi gelir. Öğle arasında on beş dakika ekransız kalmak kaslarını gevşetir. Çay ve kahveyi azaltıp yerine bol su içmek, baş ağrısının şiddetini hafifletir. Bacaklarını akşam birkaç dakika yukarıda tutmak da şişliğe karşı işe yarar.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, ortaklık ve ikili ilişkilerde yaşadığın duygusal yoğunluk bugün ayaklarında ve bağışıklığında yorgunluk olarak görünebilir. Sıcak bir ayak banyosu ve bol sıvı sana iyi gelir. Mars'ın iş yerindeki tempoyu artırması baş ağrısına ve kas gerginliğine yol açabilir; kısa molalar vermek bunu önler. Ay'ın karşı burcunda boşlukta ilerlemesi dinlenmeyi ve sakin kalmayı destekliyor, ama hayal gücünle fazla meşgulken uyku saatini kaçırma. Yatmadan önce sessiz bir ortam yaratmak daha derin uyumana yardımcı olur. Ayaklarını sıkan dar ayakkabılardan kaçınmak ve gün içinde parmaklarını birkaç kez oynatmak dolaşımı rahatlatır. Gün içinde yeterli protein almaya da dikkat et, atlanan öğünler enerjini düşürür.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın