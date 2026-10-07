Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 8 Ekim Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Oğlak, diz ve eklemlerin bugün her zamankinden daha hassas olabilir; öğrenme ve araştırma ile geçen uzun saatler kalça ve sırt bölgende sertlik yaratıyor. Her saat başı ayağa kalkıp esneme yapmak seni rahatlatır. Boşlukta Ay bedeninin yavaşladığını hissettiriyor, bu yüzden yoğun bir spor yerine yürüyüş ya da hafif esneme tercih et. Mars'ın ortak paralar alanında olması ekonomik kaygıyı artırıp omuzlarına yük bindirebilir; bunun için kısa bir nefes egzersizi yararlı. D vitamini kaynaklarına dikkat etmek ve erken yatmak sonbahar yorgunluğunu hafifletir. Dizlerine binen yükü azaltmak için merdiven yerine mümkünse asansörü seçmek ve ayakkabılarının tabanını gözden geçirmek de iyi gelir. Sırt çantası taşıyorsan ağırlığı iki omuza eşit dağıt.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…