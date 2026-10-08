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9 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 9 Ekim Cuma günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 9 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, böbrek, bel ve alt sırt bölgen bugün hassas bir noktada, çünkü Ay Terazi'ye geçiyor; masa başında uzun süre eğri oturmak akşama doğru belinde sızıya dönüşebilir. Öğleden sonra Ay'ın burcundaki Neptün'le karşıtlığı baş bölgende hafif ağırlık ve dikkat dağınıklığı yaratabilir, bu yüzden saat başı gözlerini dinlendirmek faydalı. Gün boyu yeterince su içmediğinde baş ağrısı kaçınılmaz olabilir, yanında bir şişe su bulundurmak bu riski azaltır. Akşam hafif bir yürüyüşle belini açmak ve yatmadan önce sıcak bir duş almak kaslarını gevşetir. Gece Ay ile Mars'ın sekstili enerjini yükselttiği için geç saatte yoğun spor yapmaktan kaçın. Gün içinde ayakta çalışabileceğin kısa aralar yaratmak bel kaslarını rahatlatır. Omuzlarını arkaya çekerek yapacağın iki üç esneme hareketi de baş bölgendeki gerginliği alır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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