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10 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 10 Ekim Cumartesi günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 10 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu akşamki Terazi Yeniayı ortaklık alanında başlarken bedenin gün boyu gerginlik biriktirebilir; özellikle böbrek ve bel bölgen stresli konuşmalardan sonra sızlayabilir. Sabah Ay'ın burcundaki Satürn'le karşıtlığı baş ve diş çevrende bir sertlik hissi yaratabilir; çene kaslarını gevşetmek ve dişlerini sıkmamaya dikkat etmek iyi gelir. Öğle arasında kısa bir yürüyüş kan dolaşımını hızlandırır. Akşam yemeğini erken yemek ve yatmadan önce sıcak bir duş uykuya geçişi kolaylaştırır. Gece Venüs ile Mars'ın karesi enerjini gece geç saatlere taşıyabilir, bu yüzden ekranı erkenden kapat. Gün içinde yeterli su içmek baş ağrısı riskini azaltır. Kısa aralarla bel kaslarını germek ve omuzlarını arkaya çekmek biriken gerginliği alır. Masa başındaysan ekranı göz hizasına yükseltmek de boynunu korur.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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