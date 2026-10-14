Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 15 Ekim Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Başak, gün içinde sessiz bir dinlenme ihtiyacı doğuyor; on ikinci evindeki Jüpiter bu ihtiyacı büyütürken Güneş ve Jüpiter arasındaki sekstil onu karşılaman için sana uygun bir pencere açıyor. Ekran başında geçen uzun saatler gözlerinde kuruluk ve ense çevresinde sertlik yaratabilir; yirmi dakikada bir uzağa bakıp gözlerini kırpmak rahatlatır. Ay'ın dördüncü evden geçişi akşam evde yalnız kalmak, sakin müzik dinlemek ya da hafif bir esneme yapmak için güzel bir zemin hazırlıyor. İkinci evdeki Güneş beslenme düzenine dikkat etmeni, öğünleri atlamamanı söylüyor. Yatmadan önce telefonu uzağa bırakmak uykunu derinleştirir. Gün içinde on dakikalık bir yürüyüş hem ense gerginliğini azaltır hem de zihnini toparlar. Akşam ılık bir süt içmek uykuya geçişi kolaylaştırır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…