article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 15 Ekim Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 15 Ekim Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Genel Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 15 Ekim Perşembe gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 15 Ekim Perşembe gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 15 Ekim Perşembe gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay'ın burcundaki Satürn'le gün başında kurduğu üçgen dizlerini, eklemlerini ve dişlerini güçlü tutmanı hatırlatıyor; sabah ısınmadan hareket etmek ya da soğuk havada ince giyinmek eklem sertliğini artırabilir. Jüpiter'e uzanan Güneş sekstili moralini yükseltse de iştahı ve enerjiyi dengede tutmak gerekiyor. Yay'daki Ay dokuzuncu evinden uzun yürüyüşlere ve açık havaya çıkma isteği doğuruyor; kısa bir tempolu yürüyüş kan dolaşımını rahatlatır. Merdiven çıkarken dizlerini zorlamamaya özen göster. Akşam sıcak bir duş kasları gevşetir. Geceyi ekrandan uzak geçirip erken yatmak yarın bedenini daha dinç tutar. Gün içinde suyu ihmal etmemek ve boynunu çevirerek ensendeki gerginliği çözmek de iyi gelir. Ayakkabı seçerken tabanı rahat olanı tercih etmek eklemlerini korur.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, ev sofrası bugün iştahını açıyor; dördüncü evindeki Jüpiter ile Güneş'in Jüpiter'e verdiği sekstil keyifli bir akşam yemeğini daha da cazip kılıyor, ama porsiyon büyüdükçe sindirim yavaşlayabilir. Yemeği yavaş yemek, tuzu azaltmak ve yemekten sonra kısa bir yürüyüş yapmak midene iyi gelir. Altıncı evindeki Güneş çalışma rutininde ritmini koruman gerektiğini söylüyor; masa başında uzun kalıyorsan her saat başı ayağa kalkıp bacaklarını ger. Ay'ın Yay'daki ilerleyişi sekizinci evinde derin bir yorgunluk ya da uykuya dalmakta gecikme getirebilir; akşam kafeinden uzak durmak uykunu düzenler. Bol su içmeyi de ihmal etme. Akşam yemeğinden sonra bacaklarını yukarıda tutmak dolaşımı destekler. Atıştırmalıklarını sebze çubukları ya da yoğurtla değiştirmek hafif hissetmeni sağlar.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, konuşma trafiğinin artması sesini yorabilir; üçüncü evindeki Jüpiter ile Güneş'in Jüpiter'le sekstili toplantı ve telefon yoğunluğu getirirken boğazında kuruluk hissedebilirsin. Yanında su şişesi bulundurmak ve arada bir sessiz kalmak sesini korur. Yay'daki Ay yedinci evinden omuz ve kolların üzerindeki gerginliği artırabilir, omuzlarını geriye doğru yavaşça çevirmek rahatlatır. Beşinci evdeki Güneş eğlence ve sosyal planların geç saate kadar uzamasına yol açabilir; gece uykusunu kısaltmamaya özen göster. Boğazın için ılık su ve bal karışımı iyi gelir. Öğleden sonra kafeini azaltıp gün içinde açık havada birkaç dakika durmak yorgunluğunu hafifletir. Gün sonunda boynunu yana eğerek kısa bir esneme yapmak kasları gevşetir. Telefonu omzunla kulağın arasına sıkıştırmak yerine kulaklık kullanmak boynunu korur.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, dördüncü evinden Güneş ev ortamını öne çıkarırken Jüpiter'le sekstil yapan Güneş sana sıcak bir aile havası sunuyor; yine de kapalı ve havasız bir ortamda uzun kalırsan göğsünde sıkışma hissi ya da kuru öksürük artabilir. Evi gün içinde birkaç kez havalandırmak ve pencere kenarında derin nefesler almak iyi gelir. Kariyer evindeki Satürn'e Ay'ın üçgeni iş temposunu düzenli tutmanı destekliyor; ancak öğün atlayıp aceleyle yemek yemek sindirimini yorabilir. Ay'ın altıncı evden ilerlemesi günlük rutinde sadeleşmeni, ağır yemeklerden uzak durmanı istiyor. Akşam sıcak bir çorba içmek bedenini ısıtır ve bağışıklığını destekler. Yemeğe balık ya da ceviz gibi besinleri eklemek de iyi bir tercih. Ellerini sık yıkamak ve uykunu erken bağlamak sana koruma sağlar.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, burcundaki Jüpiter iştahı ve enerjiyi büyütüyor; Güneş'in Jüpiter'le kurduğu sekstil keyfini yükseltirken yağlı ve tuzlu yiyeceklere yönelme eğilimin de artabilir. Tansiyonun yüksek seyrediyorsa öğle yemeğini hafif tutmak, tuz ve tatlıyı sınırlamak kalbini korur. Beşinci evinden geçen Ay hareketli bir akşam planı getirebilir; dans ya da tempolu bir yürüyüş gibi bedenini canlandıran bir etkinlik sana iyi gelir, ama uykunu da hesaba kat. Üçüncü evdeki Güneş çok konuşmaktan boğaz kuruluğu yapabilir, yanında su taşı. Omurganı dik tutmaya ve uzun süre aynı pozisyonda ayakta kalmamaya dikkat et. Yürüyüşte nabzın hızlanırsa durup dinlenmek, tansiyonunu düzenli ölçmek önemli. Sebze ve lif ağırlıklı bir akşam yemeği kalbini rahatlatır. Bol su içmek ve gün içinde birkaç kez omuzlarını geriye açmak göğüs kafesini açar.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, gün içinde sessiz bir dinlenme ihtiyacı doğuyor; on ikinci evindeki Jüpiter bu ihtiyacı büyütürken Güneş ve Jüpiter arasındaki sekstil onu karşılaman için sana uygun bir pencere açıyor. Ekran başında geçen uzun saatler gözlerinde kuruluk ve ense çevresinde sertlik yaratabilir; yirmi dakikada bir uzağa bakıp gözlerini kırpmak rahatlatır. Ay'ın dördüncü evden geçişi akşam evde yalnız kalmak, sakin müzik dinlemek ya da hafif bir esneme yapmak için güzel bir zemin hazırlıyor. İkinci evdeki Güneş beslenme düzenine dikkat etmeni, öğünleri atlamamanı söylüyor. Yatmadan önce telefonu uzağa bırakmak uykunu derinleştirir. Gün içinde on dakikalık bir yürüyüş hem ense gerginliğini azaltır hem de zihnini toparlar. Akşam ılık bir süt içmek uykuya geçişi kolaylaştırır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, burcundaki Güneş enerjini yükseltirken Jüpiter'le yaptığı sekstil seni sosyal planlara sürüklüyor; arkadaşlarla geç saate uzayan bir buluşma uykuyu kısaltıp cildinde ve göz çevresinde yorgunluk bırakabilir. Gece Ay'ın Jüpiter'le üçgeni sofranın keyfini artırdığı için yemeği ve içeceği ölçülü tutmak sabah daha dinç uyanmanı sağlar. Ay'ın üçüncü evden ilerlemesi telefon ve toplantı trafiğiyle omuz ve ense gerginliğini artırabilir, arada boynunu yana eğip nefes almak iyi gelir. Gün içinde bol su içmek ve cildini nemlendirmek hem görünüşüne hem enerjine yarar. Akşam beline sıcak bir havlu koyup hafifçe esnemek de rahatlatır. Uykudan önce ışıkları kısmak uykuya geçişi hızlandırır. Kahve ve çay miktarını gözden geçirmek, gece rahat uyumanı sağlar.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Güneş on ikinci evinde seni içine dönmeye çağırıyor; Jüpiter'e uzanan sekstil yalnız kalarak dinlenmenin sana iyi geleceğini gösteriyor. Zihnin Merkür'ün etkisiyle hızlı çalıştığı için öğün atlamak, çok kahve içmek ve boş mideye kafein almak titreme ya da mide yanması getirebilir. Ara öğünde kuruyemiş ya da meyve bulundurmak enerjini sabit tutar. Burcundaki Venüs retrosu duygusal yoğunluğu uykuya taşıyabilir, yatmadan önce kısa bir yürüyüş ve ışıkları kısmak yardımcı olur. Ay'ın ikinci evden geçişi boğaz ve ense çevresinde gerginlik yaratabilir, omuzlarını yavaşça çevirerek rahatlayabilirsin. Gün içinde yeterli su içmeyi de unutma. Mide yanması şikâyetin varsa akşam yemeğini erken ve hafif tutmak rahatlatır. Güvendiğin biriyle yapacağın kısa bir sohbet gerginliği azaltır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, burcundaki Ay bedenini harekete çağırıyor; Güneş'in Jüpiter'e uzattığı sekstil de dokuzuncu evinden uzun yürüyüş ve açık hava planını destekliyor. Kalçadan bacağa uzanan bölgede, özellikle uzun süre oturduktan sonra sızı ya da uyuşma hissedebilirsin; her saat başı kalkıp bacaklarını germek bunu önler. Rahat ayakkabı seçmek ayak bileklerini ve dizlerini korur. Beşinci evindeki Satürn'e Ay'ın üçgeni spor planında sabırlı olmanı hatırlatıyor, ani ve ağır bir antrenman yerine ısınmalı ve kademeli ilerle. Gece Ay'ın Jüpiter'le üçgeni iştahı artırabilir, ağır bir yemek yerine hafif bir akşam öğünü seç. Uzun mesafe yürüyeceksen yanına su ve hafif bir atıştırmalık almak enerjini dengede tutar. Akşam bacaklarını yukarıda tutmak kan dolaşımını destekler.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, kariyer evinde ilerleyen Güneş iş temposunu yükseltiyor; Jüpiter'le kurulan sekstil desteğine rağmen yoğunlukta çeneni sıkmak ya da dişlerini gıcırdatmak mümkün. Gün içinde çene kaslarını gevşetmek ve diş eti hassasiyetin varsa ertelediğin diş kontrolü için randevu almak yerinde olur. Dördüncü evindeki Satürn'e Ay'ın üçgeni evde dinlenmeyi ve düzenli uykuyu destekliyor. Ay'ın on ikinci evden geçişi akşamları ağırlık hissi getirebilir, kısa bir ılık duş ve erken yatış toparlar. Cildindeki kuruluk için bol su içmek ve nemlendirici kullanmak işe yarar. Masa başında sırtını destekleyecek şekilde oturmayı da ihmal etme. Şekerli içecekleri azaltmak diş sağlığın için de iyi bir adım. Bir bardak ılık süt akşam rahatlamana yardımcı olabilir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, dokuzuncu evindeki Güneş ile yedinci evindeki Jüpiter'in sekstili yoğun bir ders, seyahat ya da toplantı temposu getirebilir; uzun süre aynı pozisyonda kalmak kollarında ve ellerinde soğukluk, parmak uçlarında uyuşma yaratabilir. Her saat başı ellerini ovuşturmak ve omuzlarını gevşetmek dolaşımı rahatlatır. Ay'ın on birinci evden geçişi arkadaş ortamında geç saate kadar kalmana yol açabilir, uykuyu feda etmemek bağışıklığını korur. Üçüncü evindeki Satürn'e Ay'ın üçgeni boyun ve omuz çevresindeki sertliği fark ettiriyor, ılık bir kompresle gevşetebilirsin. Sıcak bir içecek ve yünlü çorap akşam rahatlığı sağlar. Yürüyüşe çıkıp kollarını sallamak kan dolaşımını hızlandırır. Akşam yemeğinde kırmızı mercimek gibi demir içeren besinler enerji düşüklüğünü dengeler. Gün boyu yeterince su içmeyi de ihmal etme.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, iş yükün artarken altıncı evindeki Jüpiter ile Güneş'in sekstili sana verimli bir tempo sunuyor; ama masa başında aceleyle yenen öğle yemeği şişkinliğe ve sindirim yavaşlamasına yol açabilir. Yemeği oturup yavaş yemek ve yanında su içmek bunu önler. Kariyer evinden geçen Ay görünür olduğun toplantılarda gerginliği artırabilir, öncesinde derin bir nefes almak omuzlarını gevşetir. Sekizinci evdeki Güneş vücudundaki su dengesine dikkat etmeni istiyor; tuzlu atıştırmalıkları azaltmak ve gün boyunca düzenli su içmek şişkinliği hafifletir. İkinci evindeki Satürn'e Ay'ın üçgeni düzenli uykunun önemini hatırlatıyor. Akşam yemeğinden sonra on beş dakikalık bir yürüyüş sindirimi hızlandırır. Gün sonunda ayaklarını yukarıda tutup birkaç dakika dinlenmek bacaklardaki ağırlık hissini azaltır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın