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Koç Burcu right-white
15 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 15 Ekim Perşembe günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 15 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay'ın burcundaki Satürn'le gün başında kurduğu üçgen dizlerini, eklemlerini ve dişlerini güçlü tutmanı hatırlatıyor; sabah ısınmadan hareket etmek ya da soğuk havada ince giyinmek eklem sertliğini artırabilir. Jüpiter'e uzanan Güneş sekstili moralini yükseltse de iştahı ve enerjiyi dengede tutmak gerekiyor. Yay'daki Ay dokuzuncu evinden uzun yürüyüşlere ve açık havaya çıkma isteği doğuruyor; kısa bir tempolu yürüyüş kan dolaşımını rahatlatır. Merdiven çıkarken dizlerini zorlamamaya özen göster. Akşam sıcak bir duş kasları gevşetir. Geceyi ekrandan uzak geçirip erken yatmak yarın bedenini daha dinç tutar. Gün içinde suyu ihmal etmemek ve boynunu çevirerek ensendeki gerginliği çözmek de iyi gelir. Ayakkabı seçerken tabanı rahat olanı tercih etmek eklemlerini korur.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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