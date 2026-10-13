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13 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.10.2026 - 12:13
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 13 Ekim Salı günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 13 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Akrep'teki Ay'ın sekizinci evinden geçmesi alt karın, bel ve boşaltım sisteminde hassasiyet yaratabilir. Öğle saatlerinde Ay'ın Jüpiter'le karesi yoğun yemek ve geç saate kalan aşırı enerji olarak geri dönebilir, bu yüzden porsiyonları küçük tutmak iyi gelir. Baş ve çene bölgende biriken gerginlik kafein azaltılınca hafifler; dişlerini sıkmamaya dikkat et. Öğleden sonra Ay boşluğa girdiği için yoğun bir antrenman yerine hafif yürüyüş ya da esneme seç. Retrodaki Venüs duygusal bir yoğunluğu bedene taşıyabilir, sıcak bir bitki çayı rahatlatır. Gece ekranı erken kapatmak uykunu korur. Gün içinde yeterli su içmeyi unutma. Kısa aralarla bel kaslarını germek de biriken gerginliği alır. Akşam yemeğini erken yemek uykuya geçişi kolaylaştırır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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