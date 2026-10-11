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Koç Burcu right-white
12 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 12 Ekim Pazartesi günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 12 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay'ın Akrep'te sekizinci evinden geçmesi bedeninde derin yorgunluk ve alt karın, bel çevresinde hassasiyet yaratabilir. Ay ile Mars'ın sabahki karesi baş bölgende gerginlik ve ani bir sinirlilik hissi verebilir; çene kaslarını gevşetmek ve dişlerini sıkmamaya dikkat etmek iyi gelir. Retrodaki Venüs'le Ay'ın erken saatlerdeki buluşması duygusal bir yoğunluğu bedene yansıtabilir, sıcak bir bitki çayı rahatlatır. Öğle arasında kısa bir yürüyüş kan dolaşımını hızlandırır. Gece yaklaşırken Ay'ın Merkür'le buluşması zihnini geç saatlere kadar uyanık tutabilir, bu yüzden ekranı erkenden kapatıp yatmadan önce sıcak bir duş almak uykuya geçişi kolaylaştırır. Gün içinde yeterli su içmek baş ağrısı riskini azaltır. Kısa aralarla bel kaslarını germek biriken gerginliği alır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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