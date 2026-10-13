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14 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 14 Ekim Çarşamba günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 14 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay'ın Yay'a geçmesi kalça ve uyluk bölgende enerji ve hareket isteği uyandırıyor; sabaha doğru burcundaki Neptün'le yaptığı üçgen bağışıklığını ve uykunu destekliyor. Ay'ın öğlenin ardından Uranüs'le yaptığı karşıtlık sinir sistemini gerip baş ağrısı ve çene gerginliği yaratabilir; kafeini azaltmak ve dişlerini sıkmamaya dikkat etmek iyi gelir. Retrodaki Venüs duygusal bir yoğunluğu bedene yansıtabilir, sıcak bir bitki çayı rahatlatır. Gece Ay ile Mars'ın üçgeni enerjini yükseltir, bu yüzden yatmadan önce ekrandan uzaklaşmak gerekir. Gün içinde yeterli su içmeyi, ısınmadan egzersiz yapmamayı unutma. Kısa bir yürüyüş kan dolaşımını hızlandırır. Kısa aralarla bel kaslarını germek biriken gerginliği alır. Akşam yemeğini erken yemek uykuya geçişi kolaylaştırır. Bol sebzeli hafif bir öğün enerjini dengeler.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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