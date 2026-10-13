Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 14 Ekim Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Boğa, boyun ve boğaz bölgen bugün sinir sisteminden gelen gerginliğe açık; gün ilerlerken Ay'ın Uranüs'le karşıtlığı ani bir stresi enseye yükleyebilir. Ensene sıcak bir havlu koymak ve her saat başı omuzlarını gevşetmek iyi gelir. Ay'ın sekizinci evden geçişi uykuda daha derin bir yorgunluk hissettirebilir, öğleye doğru Plüton'la sekstili ise toparlanmayı destekliyor. Yöneticin Venüs'ün retroda olması tatlıya yönelme isteğini artırır, yanına meyve ve kuruyemiş almak bunu yönetir. Gece geç saatte ağır yemekten kaçınmak sindirimi korur. Bol su içmek ve akşam yarım saat ekransız kalmak uykunu düzenler. Boyun germe hareketlerini gün içinde birkaç kez tekrarlamak ve kafein tüketimini azaltmak rahatlatır. Akşam yemeğinden sonra tatlı yerine bir meyve tercih et.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…