Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 12 Ekim Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Yay, güne Ay'ın Plüton'la karesiyle girmen uykunun bölünmesine ve sabah yorgun uyanmana neden olabilir. Ay'ın on ikinci evde ilerlemesi dinlenmeyi, sessizliği ve yalnız kalmayı destekliyor; kalça, uyluk ve karaciğer bölgenin hassaslaşabileceği bu günde ağır yemekten uzak durmak rahatlatır. Ay ile Mars'ın karesi acele hareket edip kas çekmesine ya da ani bir tutulmaya yol açabilir, ısınmadan yoğun bir egzersiz yapmamak gerekiyor. Retrodaki Venüs duygusal olarak içe dönmeni isteyebilir; sıcak bir bitki çayı ve kısa bir meditasyon yardımcı olur. Ay akşam Merkür'le kavuşurken zihnin ekransız bir dinlenme istiyor. Gün içinde bol su içmek de iyi gelir. Öğle arasında on dakikalık sakin bir yürüyüş hem kalçanı hem zihnini açar, hafif ve sebze ağırlıklı beslenmek de karaciğeri yormaz.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…