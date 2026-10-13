Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 13 Ekim Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Başak, arka plandaki kaygı bugün bağırsak ve sindirim sisteminde hassasiyet olarak kendini gösterebilir; Jüpiter'in on ikinci evden Ay'la yaptığı kare şişkinlik ya da fazla yeme isteği getirebilir. Yavaş yemek ve lifli gıdalar rahatlatır. Ay'ın üçüncü evden geçişi yazışma ve telefon trafiğinden gelen sinir gerginliğini baş ağrısına çevirebilir, kısa ekran molaları iyi gelir. Venüs retrosu hormonal bir dengesizlik ya da duygusal iniş çıkış hissettirebilir. Ağır bir antrenman yerine hafif germe hareketleri yap. Akşam karın bölgene ılık bir kompres koymak krampı yatıştırır. Bol su ve bitki çayı da bağırsaklarını rahatlatır. Probiyotik içeren yoğurt ya da kefir bağırsak florana destek olur. Öğünleri düzenli saatlerde yemek de sindirimi rahatlatır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…