Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 16 Ekim Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Boğa, evde temizlik, taşıma ya da onarım gibi işler bugün enerjini çekebilir; dördüncü evindeki Mars bunlara güç veriyor ve Satürn'le yaptığı öğle üçgeni sabırlı çalışmanı destekliyor, ama ağır bir şeyi bükülerek kaldırırsan bel ve sırt kasların zorlanabilir. Dizlerini bükerek kaldırmak ve işleri parçalara bölmek bu riski azaltır. Ay'ın öğleden sonra Oğlak'a girmesi dokuzuncu evinde uzun yürüyüş ya da yolculuk isteği doğurabilir, rahat ayakkabı seçmek yeter. Sabaha doğru ileri harekete geçen Plüton bedenin yenilenme isteğini güçlendiriyor. Akşam sıcak bir duş ve erken uyku toparlar. Gün içinde düzenli su içmeyi unutma. Akşam yemeğini hafif tut. Ev işi sonrası bacaklarını yukarıda tutmak ve hafif bir germe hareketi yapmak da bel gerginliğini azaltır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…