Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 18 Ekim Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Oğlak, Ay burcunda İlk Dördün'e ilerlerken kariyer evindeki Güneş'le kare kuruyor ve dizlerinde, eklemlerinde ya da genel olarak vücudunda bir ağırlık hissi bırakabilir. Güne esneme hareketleriyle başlamak ve öğleden sonra kısa bir yürüyüş yapmak rahatlatır. On birinci evdeki Merkür sabahki Ay uyumuyla sosyal bir hareketi, örneğin arkadaşla yürüyüşü destekliyor. Günün sonunda ılık bir duş al ve protein ile sebze dengesine dikkat et. İş düşüncesini yatağa taşımamaya çalış. Gün içinde su tüketimini artırmak da yeterli. Eklemlerini ısıtmak için sabah birkaç dakika hafif hareket yapmak ve gün boyunca yeterince sıvı almak ağrıyı azaltır. Akşam yemeğini erken yemek ve ekran ışığını azaltmak uykunu derinleştirir. Sevdiğin bir müziği açıp gevşemek de iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…