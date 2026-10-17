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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 18 Ekim Pazar Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 18 Ekim Pazar gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 18 Ekim Pazar gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 18 Ekim Pazar gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, akşamki İlk Dördün kariyer evindeki Ay ile ilişkiler evindeki Güneş arasında kare kurarken, iş ve ortaklık gerginliği omuzlarda ve boyun çevresinde sertlik bırakabilir. Gün boyunca omuzlarını geriye doğru çevirmek ve ense kaslarını hafifçe esnetmek rahatlatır. Sabah erken saatlerde Ay ile Merkür'ün sekstili zihnini dinlendirirken, kahve ve çay miktarını öğleden sonra azaltmak uykuna iyi gelir. Akşam sıcak bir duş ve hafif bir yemek seç. Ekran başında geçirdiğin süreyi kısalt. Düzenli su içmek de yeterli. Hafta sonu kısa bir yürüyüşle gözlerini ve boynunu dinlendir. Öğle arasında kısa bir esneme molası vermek ve gözlerini uzak bir noktaya odaklamak baş ağrısı riskini azaltır. Akşam ışıkları kısmak da uykuya geçişi kolaylaştırır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, İlk Dördün'ün akşam saatlerinde dokuzuncu evdeki Ay ile altıncı evdeki Güneş'i karşılaştırması iş rutini ile uzak planların arasında sıkışmış bir yorgunluk bırakabilir; özellikle sırt ve kalça çevresinde ağırlık hissedebilirsin. Uzun süre oturduysan her saat başı ayağa kalkıp bacaklarını germek kan dolaşımını rahatlatır. Sabahki Ay ve Merkür uyumu uykunu hafifletir, bu yüzden akşam yemeğini erken yemek faydalı. Gün içinde yeterli su iç ve hafif bir yürüyüş yap. Yeni bir spor planına başlamadan önce vücudunu ısıt. Akşam ılık bir bitki çayı da yeter. Bel çevrene sıcak kompres uygulamak ve uyumadan önce basit bir esneme hareketi yapmak sertliği azaltır. Sırtını destekleyen bir yastık kullanmak da gece rahat uyumana yardım eder.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, sekizinci evdeki Ay ile beşinci evdeki Güneş'in akşam kurduğu İlk Dördün, göğüs ve üst sırt çevresinde bir sıkışma ya da çarpıntı hissi bırakabilir; derin ve yavaş nefes almak bu hissi hafifletir. Altıncı evdeki Merkür sabahki Ay uyumuyla sindirim düzenini sade tutmaya çağırıyor. Ağır yemeklerden kaçın, lifli bir kahvaltı yap. Eğlence planlarında geç saate kadar uyanık kalmamaya özen göster. Kısa esneme araları ver, akşam telefonu erkenden kenara bırak. Omuz çevrende biriken gerginliği ılık bir duşla atabilirsin. Yemekten hemen sonra kısa bir tur atmak midene yardımcı olur. Öğle yemeğini atlamamak ve bol su içmek enerjini dengede tutar. Gece boyunca ekran ışığından uzak durmak bedeninin yenilenmesine destek olur.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, ilişkiler evindeki Ay ile ev evindeki Güneş akşam İlk Dördün'de kare kurarken, mide ve göğüs çevresinde sıkışma ya da yorgunluk hissi bırakabilir. Yemekleri yavaş yemek ve akşam hafif bir çorba tercih etmek midene iyi gelir. Beşinci evdeki Merkür sabah erken saatlerde Ay ile uyum kurduğu için kısa bir yürüyüş ya da esneme hareketi güne iyi başlatır. Evde uzun süre oturduysan bacaklarını yukarıda tutmak şişkinliği azaltır. Akşam duşunu ılık al, gece geç saatlerde yazışmaktan uzak dur. Gün boyu yeterince sıvı almaya özen göster. Akşam yemeğinde tuzlu atıştırmalıkları azaltıp ılık bir bitki çayı içmek şişkinliği engeller. Yatmadan önce birkaç dakika sakin nefes egzersizi yapmak da rahatlamana yardım eder.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, altıncı evindeki Ay ile üçüncü evindeki Güneş'in akşamki İlk Dördün'ü, el, bilek ve omuz çevresinde yorgunluk bırakabilir; özellikle telefon ve bilgisayar başında uzun süre kaldıysan parmaklarını açıp kapatmak rahatlatır. Dördüncü evdeki Merkür sabah Ay'la uyum kurarak ev içinde hafif bir hareket planı yapmanı destekliyor. Öğle arasında kısa bir yürüyüşe çık, akşam yemeğini erken ye. Boynunu iki yana yavaşça çevir. Su tüketimini artırmak ve ekrandan gözlerini dinlendirmek de faydalı. Akşam ışıkları kısıp uykuya hazırlan. Omuz çevresine sıcak duş almak ve kolları yukarı doğru uzatmak kasları gevşetir. Ağır çantaları tek omuzda taşımaktan kaçınmak sırt yükünü azaltır. Akşam hafif bir tempoda evde dolaşmak da yeterli. Gün sonunda omuzlarını yavaşça silkelemek rahatlatır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, beşinci evdeki Ay ile ikinci evdeki Güneş akşam İlk Dördün'de karşılaşırken, boğaz ve ense çevrende gerginlik ya da halsizlik hissedebilirsin. Ilık bir bitki çayı ve boynunu hafifçe esnetmek rahatlatır. Üçüncü evdeki Merkür sabah saatlerinde Ay'la uyum kurduğu için zihnin dağınık hissettirse bile kısa bir not defteri tutmak iyi gelir. Hobiye ayırdığın zaman gevşemene yardımcı olur ama geç saate sarkmasın. Gün içinde düzenli öğün ye, şekerli atıştırmalıkları azalt. Akşam ekran süreni kısalt. Yemekten sonra beş dakikalık bir yürüyüş sindirimi destekler. Omuzlarını geriye çekip göğsünü açan basit bir germe hareketi yapmak boyun gerginliğini azaltır. Gece geç saatte ağır yemekten kaçınmak ve ışıkları erken kısmak uykunu derinleştirir. Sabah gün ışığına çıkmak da güne enerjik başlamanı sağlar.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, burcundaki Güneş ile dördüncü evdeki Ay akşam İlk Dördün'de kare kurarken, bel ve kalça çevresinde gerginlik bırakabilir; ev işleriyle uğraşıyorsan eğilirken dizlerini bükmek ve ağır eşyaları iki elle taşımak bel yükünü azaltır. İkinci evdeki Merkür sabah saatlerinde Ay'la uyum kurduğu için gün içinde şekerli yiyecek isteğini yanına alacağın bir meyveyle dengeleyebilirsin. Ilık bir çorba içip erken yatmak seni toparlar. Soğuk zeminde yalın ayak durma. Belini sıcak bir havluyla ısıtmak da faydalı. Gün boyunca su içmeyi ihmal etme. Yürüyüşe çıkmadan önce kalçanı ve bacaklarını hafifçe germek kasların esnemesini kolaylaştırır. Akşam yemeğinden sonra kısa bir süre dinlenmek ve bacaklarını yukarı kaldırmak yorgunluğu alır. Dinlenmek için kendine ufak bir uyku molası tanımak da iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, burcundaki Merkür sabahın erken saatlerinde Ay'la sekstil kurarken zihnin hızlanıyor; akşam İlk Dördün ise üçüncü evdeki Ay ile on ikinci evdeki Güneş arasında yorgunluk ve baş çevresinde basınç hissi bırakabilir. Kısa bir sessiz mola ve derin nefes egzersizi iyi gelir. Telefonu bir süre uzağa bırakmak ve yazışmaları azaltmak uykuya geçişi kolaylaştırır. Merkür retrosu yaklaşırken uyku saatini düzenli tutmak enerjini korur. Bol su iç, akşam hafif bir yemek seç. Gözlerini ekrandan dinlendirmek de yeterli. Kafa derisine hafif bir masaj yapmak ve omuzlarını gevşetmek baş çevresindeki basıncı azaltır. Gece yatmadan önce ılık bir bitki çayı içmek ve ışıkları erken kısmak zihnini sakinleştirir. Hafif bir yürüyüş de yeterli.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, ikinci evindeki Ay ile arkadaş evindeki Güneş akşam İlk Dördün'de kare kurarken, boğaz ve çene çevresinde hassasiyet ya da iştah dalgalanması yaşayabilirsin. Yemek saatlerini düzenli tutmak ve atıştırmalıkları sınırlamak iyi gelir. On ikinci evdeki Merkür sabah Ay uyumuyla zihninde dinlenme isteği yaratıyor; dışarıda yapılan kısa bir yürüyüş ruh halini dengeler. Akşam arkadaş buluşmasında ağır yemekten kaçın. Ilık bir içecekle günü kapat. Gün boyunca su içmeyi aksatma. Uykunu geç saatlere sarkıtmamaya özen göster. Omuzlarını geriye açıp göğsünü genişletmek nefes alışını rahatlatır. Akşam yemeğini erken yemek ve geceyi sakin geçirmek uykunu düzenler. Kısa bir güneş molası vermek de ruh halini toparlar. Yatmadan önce hafif bir esneme yapmak da gevşemene yardım eder.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay burcunda İlk Dördün'e ilerlerken kariyer evindeki Güneş'le kare kuruyor ve dizlerinde, eklemlerinde ya da genel olarak vücudunda bir ağırlık hissi bırakabilir. Güne esneme hareketleriyle başlamak ve öğleden sonra kısa bir yürüyüş yapmak rahatlatır. On birinci evdeki Merkür sabahki Ay uyumuyla sosyal bir hareketi, örneğin arkadaşla yürüyüşü destekliyor. Günün sonunda ılık bir duş al ve protein ile sebze dengesine dikkat et. İş düşüncesini yatağa taşımamaya çalış. Gün içinde su tüketimini artırmak da yeterli. Eklemlerini ısıtmak için sabah birkaç dakika hafif hareket yapmak ve gün boyunca yeterince sıvı almak ağrıyı azaltır. Akşam yemeğini erken yemek ve ekran ışığını azaltmak uykunu derinleştirir. Sevdiğin bir müziği açıp gevşemek de iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, on ikinci evdeki Ay ile dokuzuncu evdeki Güneş akşam İlk Dördün'de kare kurarken baldır ve ayak bileği çevresinde ağırlık ya da yorgunluk hissedebilirsin. Saat başı birkaç dakika ayağa kalkıp dolaşmak ve baldır kaslarını germek kan dolaşımını rahatlatır. Kariyer evindeki Merkür sabah Ay'la uyumlu olduğu için güne zihinsel olarak sakin başlayabilirsin. Sıvı alımını artır, muz ya da yoğurt gibi potasyumdan zengin besinlere yer ver. Gece telefonu erkenden bırakmak uykunu derinleştirir. Rahat bir ayakkabı giy, akşam baldırlarını ılık suyla gevşet. Uyumadan önce ayak bileklerini yavaşça çevirmek ve bacaklarını yastığa dayamak şişliği azaltır. Kısa bir yürüyüşle dolaşımı hareketlendirmek de yeterli. Sabahları ayağa kalkarken yavaş hareket et. Akşam kısa bir germe hareketiyle günü kapat.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, on birinci evdeki Ay ile ortak kaynaklar evindeki Güneş akşam İlk Dördün'de kare kurarken, arkadaş buluşmalarında uzun süre ayakta kalmaktan ayak tabanı ve bel çevrende yorgunluk hissedebilirsin. Rahat ayakkabı seçmek ve oturabileceğin bir köşe bulmak bu yükü hafifletir. Dokuzuncu evdeki Merkür sabahki Ay uyumuyla zihinde dağınıklık yaratabilir, birkaç yavaş nefes almak iyi gelir. Soğuk havada kalın giyin, akşam geç saatte ağır yemek yeme. Gün boyunca düzenli sıvı al. Geceleri ayaklarını biraz yükseğe koyarak yatmak şişliği hafifletir. Ayak parmaklarını açıp kapatan küçük bir egzersiz tabanlardaki gerginliği azaltır. Dışarıda geçireceğin saatlerde ara sıra oturup dinlenmek de yeterli. Ilık bir içecek akşamını yumuşatır. Ayakkabılarını akşam çıkarıp ayaklarını havalandırmak da iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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